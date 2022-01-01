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Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)

Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Дисплей
92
Производительность
92
Батарея
81
Камера
80
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Компактный дисплей, с которым удобно взаимодействовать
  • Яркости более чем достаточно для комфортного использования на улице
  • Камера оснащена 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией
  • Процессор обеспечивает высокую производительность в играх
  • Есть беспроводная зарядка и обратная беспроводная
  • Относительно небольшая емкость батареи
  • Нет комплектного зарядного устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С22 (Snapdragon)
92

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1309 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Высота 146 мм
Ширина 70.6 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 167 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
92

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С22 (Snapdragon) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
3359
AnTuTu Benchmark 9
862490
CPU 212298
GPU 354071
Memory 152419
UX 141833
Total score 862490
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S22 (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S22 (Snapdragon) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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