Какое устройство беспроводной зарядки подходит для Galaxy S6 Duos?

- Вы можете использовать любую Qi-зарядку.

Смогу ли я установить на эту модель прошивку от Galaxy S6?

- Нет, из-за другого модема это невозможно.

По какому принципу работает сканер отпечатков пальцев?

- Вам необходимо просто приложить палец к сенсору.

Samsung предлагает функционал поиска смартфона в случае его потери или кражи?

- Естественно. В настройках безопасности присутствуют соответствующие опции.

Работает ли будильник, когда смартфон выключен?

- Нет, операционная система не поддерживает такой возможности.