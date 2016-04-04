Samsung Galaxy S6 Duos
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка двух SiM-карт
- Мощная и быстрая аппаратная часть
- Великолепный экран с высоким разрешением
- Одна из лучших камер на мобильном рынке
- Есть инфракрасный порт для управления домашней техникой
- Экран защищен прочным стеклом Gorilla Glass четвертого поколения
- Есть поддержка как быстрой, так и беспроводной зарядки
- Нет поддержки microSD
- Завышенная цена
- Нет возможности сменить аккумулятор самостоятельно
- Маркий корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.15%
Тесты дисплея
Компания оборудовала Галакси С6 Дуос 5.1-дюймовым дисплеем с 2K-разрешением и плотностью пикселей 576 ppi. С обеих сторон он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 4, а сам корпус выполнен из легкого сплава алюминия, благодаря чему телефон весит всего 138 грамм.
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|Ширина
|70.5 мм
|Толщина
|6.8 мм
|Вес
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|772 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1552 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Так как смартфон оснащено восьмиядерным процессором Exynos 7 Octa с 64-битной архитектурой, он является одним из самых производительных мобильных устройств на рынке. Благодаря 3 ГБ оперативной памяти, устройство также очень многозадачное. За обработку 3D отвечает мощный чипсет Mali-T760MP8. Флагман получил полный набор функций и возможностей.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|2550 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
За беспрерывное питание мобильного устройства отвечает не самая мощная по нынешним меркам батарея . Ее емкость составляет 2550 мАч, и обеспечивает она около 15 часов разговоров в режиме 3G и 49 часов воспроизведения HD-видео.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.382 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.499 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy S6 Duos
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какое устройство беспроводной зарядки подходит для Galaxy S6 Duos?
- Вы можете использовать любую Qi-зарядку.
Смогу ли я установить на эту модель прошивку от Galaxy S6?
- Нет, из-за другого модема это невозможно.
По какому принципу работает сканер отпечатков пальцев?
- Вам необходимо просто приложить палец к сенсору.
Samsung предлагает функционал поиска смартфона в случае его потери или кражи?
- Естественно. В настройках безопасности присутствуют соответствующие опции.
Работает ли будильник, когда смартфон выключен?
- Нет, операционная система не поддерживает такой возможности.