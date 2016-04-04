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Samsung Galaxy S6 Duos

Samsung Galaxy S6 Duos
Дисплей
63
Производительность
30
Батарея
66
Камера
51
Итоговая оценка
48
Класс Флагман
Дата выхода Март 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка двух SiM-карт
  • Мощная и быстрая аппаратная часть
  • Великолепный экран с высоким разрешением
  • Одна из лучших камер на мобильном рынке
  • Есть инфракрасный порт для управления домашней техникой
  • Экран защищен прочным стеклом Gorilla Glass четвертого поколения
  • Есть поддержка как быстрой, так и беспроводной зарядки
  • Нет поддержки microSD
  • Завышенная цена
  • Нет возможности сменить аккумулятор самостоятельно
  • Маркий корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С6 Дуос
63

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.15%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
370 нит

Компания оборудовала Галакси С6 Дуос 5.1-дюймовым дисплеем с 2K-разрешением и плотностью пикселей 576 ppi. С обеих сторон он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 4, а сам корпус выполнен из легкого сплава алюминия, благодаря чему телефон весит всего 138 грамм.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S6 Duos
Инфо
Высота 143.4 мм
Ширина 70.5 мм
Толщина 6.8 мм
Вес 138 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.15%
30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С6 Дуос и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 772 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1028
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3681
AnTuTu Benchmark 7
112098
AnTuTu Benchmark 8
89064

Так как смартфон оснащено восьмиядерным процессором Exynos 7 Octa с 64-битной архитектурой, он является одним из самых производительных мобильных устройств на рынке. Благодаря 3 ГБ оперативной памяти, устройство также очень многозадачное. За обработку 3D отвечает мощный чипсет Mali-T760MP8. Флагман получил полный набор функций и возможностей.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 2550 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

За беспрерывное питание мобильного устройства отвечает не самая мощная по нынешним меркам батарея . Ее емкость составляет 2550 мАч, и обеспечивает она около 15 часов разговоров в режиме 3G и 49 часов воспроизведения HD-видео.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S6 Duos
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.382 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.499 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S6 Duos могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S6 Duos

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какое устройство беспроводной зарядки подходит для Galaxy S6 Duos?

- Вы можете использовать любую Qi-зарядку.

Смогу ли я установить на эту модель прошивку от Galaxy S6?

- Нет, из-за другого модема это невозможно.

По какому принципу работает сканер отпечатков пальцев?

- Вам необходимо просто приложить палец к сенсору.

Samsung предлагает функционал поиска смартфона в случае его потери или кражи?

- Естественно. В настройках безопасности присутствуют соответствующие опции.

Работает ли будильник, когда смартфон выключен?

- Нет, операционная система не поддерживает такой возможности.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Евгения 04 апреля 2016 19:09
Гелакси 6.После обновления перестала работать передача данных с телефона на телефон (NFC) Не дает архивировать данные на компьютер. Пропали звуки при разблокировки ("самсунговские"). В контактах стало меньше опций. добавление ярлыка контакта на рабочий экран теперь НЕТ! Когда говоришь "привет Гелакси"-она отвечает-"НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ ГЕЛАКСИ НЕ УСТАНОВЛЕНО!" и вообще много "глюков". а жаль.. раньше телефон был просто супер! как вернуть всё как было?)
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