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Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge
Дисплей
62
Производительность
32
Батарея
61
Камера
53
Итоговая оценка
45
Класс Флагман
Дата выхода Март 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удивительный и творческий дизайн
  • Упрощенный пользовательский интерфейс
  • Дисплей и камера высшего качества
  • Длительность полной зарядки аккумулятора не превышает 1 часа
  • Поддержка передачи данных LTE-A Cat 6 (300/50 Мбит/с)
  • Высокая цена
  • Нет поддержки карточек micro-SD
  • Несъемная батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С6 Эдж
62

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 576 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.22%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
307 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S6 Edge
Инфо
Высота 142.1 мм
Ширина 70.1 мм
Толщина 7 мм
Вес 132 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.22%
32

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С6 Эдж и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 772 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

AnTuTu Benchmark 7
69857
AnTuTu Benchmark 8
141064

Новинка оборудована самым производительным процессором Exynos 7 Octa 7420 от Samsung, который выдает в Antutu почти 70 тысяч очков. Их количество могло быть и больше, но экран с огромным разрешением QHD (2560x1440) потребляет очень много ресурсов. Кроме этого, аппарат оборудован 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб постоянной в минимальной комплектации.

Так как поддержка micro-SD отсутствует, Samsung выпустил более дорогие модели с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Как видим, характеристики у него самые что ни на есть флагманские.

25

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.0.2
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 6.7 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:56 ч.
Время просмотра видео
12:12 ч.
Время разговора (3G)
19:48 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S6 Edge
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
81
Качества видео
83
Итоговая оценка камеры
82

16-мегапиксельная камера со встроенной оптической стабилизацией способна записать 4K-видео с частотой 60 кадров\сек.

53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2015 года
Дата начала продаж Апрель 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.334 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.594 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S6 Edge могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S6 Edge

FAQ - Ответы на частые вопросы

В чем отличия от обычного Galaxy S6 без изогнутого дисплея?

- В EDGE-версии другое программное обеспечение и на 50 мАч больше аккумулятор.

Подходят ли прошивки от Samsung Galaxy S6?

- Нет.

Есть ли версия с процессором от Qualcomm?

- В этом году Samsung полностью перешли на свои собственные чипы Exynos, поэтому нет.

Почему цена на Edge версию выше, чем на обычную?

- Из за сложности производства изогнутого дисплея.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (102 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Виталий 09 января 2020 22:59
Да телефон просто супер Edge это просто самолёт я и представить себе не мог что телефон может так работать дизайн железо просто супер он у меня падал Наверное раз в 50 с разной высоты вообще ему всё ровно да телефон просто супер it это просто самолет я и представить себе не мог что телефон может так работать дизайн железо просто супер у меня падал наверно пора 50 с разной высоты вобще ему все равно все что в нем есть работает просто на тысячу процентов Я очень рад что попало на этот телефон у меня было много вариантов я хотел один другой 3 разные фирмы чисто случайно Остановился на LG и очень рад что именно этот телефон попал мне в руки Я не ожидал что телефон может быть настолько хорошим во всех отношениях только продуманных вещей разных приложений разных своих приколов просто не передать насколько я приятно удивлён Samsung вы просто молодцы Вы умеете делать хорошие вещи я очень очень доволен
+1 Ответить
Mr.Wolf 15 апреля 2016 18:47
Я и телефон попали в руки злодеев из ОБНОН. Взломать и получить то что хотели не смогли, бегали с ним часа 4, визжали, пароль требовали. Молчал. Вернули. Доехал до дома, отдышался, включил. И сразу: "несанкционированное изменение системы". Обновился тут же, аккурат зефирка вышла. Вся инфа пропала, да и х с ней. А вот Knox теперь устанавливаться не хочет... Пишет:"раньше была другая система". Есть ли возможность исправить? Так то Knox мне жизнь спас. Буквально. Могли нашить лет 15. Хочется и дальше чувствовать себя защищеным.
+22 Ответить
мария 09 января 2016 17:18
Люди добрые помогите!!!3 дня назад купили телефон Samsung Galaxy S6 Edge . молились на него просто. пылинки сдували. сегодня просто лежал на столе и на нем проигрывалась музыка с радио. буквально минут 20-30играла музыка. выключила музыку и увидела на задней крышке образовалась трещина.!!!! прямо беда кошмар и ужас!!! 1000 % что НИКАКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ БЫЛО! ни повреждений ни воздействий не было!!!!сегодня посмотрела инет и оказывается это не чудеса а статистика!!!!!!уважаемые представители. как вернуть немаленькие деньги!!очень не маленькие. почему не продуман материал стекла, заявленный как супер особое стекло!!!
0 Ответить
Кирилл1987 18 декабря 2015 00:19
Как по мне так это один из лучших телефонов компании за всю их историю, реальный конкурент айфону и остальным иммиджевым телефонам. Внешность телефона броская и хорошо узнаваемая благодаря качественному и изогнутому экрану, отличным материалам корпуса. Железо лучше всех, айфон и рядом не стоял, думаю даже лет через 5 аппаратной платформы будет хватать для работы с играми и приложениями. Качественная камера как передняя так и основная порадуют любителей фотографировать все что попадает под руку. Сканер отпечатков пальцев отлично защитит вашу информацию и также является иммиджевой фишкой телефона. В общем про него можно долго рассказывать, отличный телефон и если покупать то однозначно edge а не просто S6.
+6 Ответить
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