Samsung Galaxy S6 Edge
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удивительный и творческий дизайн
- Упрощенный пользовательский интерфейс
- Дисплей и камера высшего качества
- Длительность полной зарядки аккумулятора не превышает 1 часа
- Поддержка передачи данных LTE-A Cat 6 (300/50 Мбит/с)
- Высокая цена
- Нет поддержки карточек micro-SD
- Несъемная батарея
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|576 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|72.22%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|142.1 мм
|Ширина
|70.1 мм
|Толщина
|7 мм
|Вес
|132 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|772 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1552 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Новинка оборудована самым производительным процессором Exynos 7 Octa 7420 от Samsung, который выдает в Antutu почти 70 тысяч очков. Их количество могло быть и больше, но экран с огромным разрешением QHD (2560x1440) потребляет очень много ресурсов. Кроме этого, аппарат оборудован 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб постоянной в минимальной комплектации.
Так как поддержка micro-SD отсутствует, Samsung выпустил более дорогие модели с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Как видим, характеристики у него самые что ни на есть флагманские.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.0.2
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|6.7 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (35% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S6 Edge от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
16-мегапиксельная камера со встроенной оптической стабилизацией способна записать 4K-видео с частотой 60 кадров\сек.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.334 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.594 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy S6 Edge
FAQ - Ответы на частые вопросы
В чем отличия от обычного Galaxy S6 без изогнутого дисплея?
- В EDGE-версии другое программное обеспечение и на 50 мАч больше аккумулятор.
Подходят ли прошивки от Samsung Galaxy S6?
- Нет.
Есть ли версия с процессором от Qualcomm?
- В этом году Samsung полностью перешли на свои собственные чипы Exynos, поэтому нет.
Почему цена на Edge версию выше, чем на обычную?
- Из за сложности производства изогнутого дисплея.