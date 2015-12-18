Тесты в бенчмарках

Новинка оборудована самым производительным процессором Exynos 7 Octa 7420 от Samsung, который выдает в Antutu почти 70 тысяч очков. Их количество могло быть и больше, но экран с огромным разрешением QHD (2560x1440) потребляет очень много ресурсов. Кроме этого, аппарат оборудован 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб постоянной в минимальной комплектации.

Так как поддержка micro-SD отсутствует, Samsung выпустил более дорогие модели с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Как видим, характеристики у него самые что ни на есть флагманские.