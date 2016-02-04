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Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Дисплей
64
Производительность
33
Батарея
67
Камера
51
Итоговая оценка
46
Класс Флагман
Дата выхода Август 2015 года
Дата начала продаж Сентябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный дизайн
  • Большой и качественный экран
  • Отличное соотношение дисплея к корпусу (76.62%)
  • Большой объем оперативной памяти (4 ГБ)
  • Тонкий корпус
  • Одна из лучших камер на рынке
  • Функциональные края дисплея
  • Отсутствует поддержка microSD
  • Несъемная батарея
  • Нет поддержки S Pen
  • Громкости динамика иногда может не хватать
  • Стеклянный корпус быстро царапается и оставляет отпечатки пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси C6 Эдж Плюс
64

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.78%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
533 нит

Фаблет оснащен восьмиядерным процессором Exynos 7420 с 4 ГБ оперативной памяти, поэтому его производительности достаточно для любых поставленных перед ним задач.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Инфо
Высота 154.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 6.9 мм
Вес 153 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.78%
33

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси C6 Эдж Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 772 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

AnTuTu Benchmark 7
70985
AnTuTu Benchmark 8
138884

К сожалению, Samsung, как и в других гаджетах 2015 года, отказался от слота расширения памяти, поэтому рекомендуем выбирать версию с 64 ГБ встроенной памяти. Цена на Samsung Galaxy S6 Эдж Плюс с 64 ГБ ПЗУ в среднем на 6 - 7 тысяч рублей больше, чем стоимость минимальной модели. Также вы не сможете самостоятельно сменить аккумулятор, однако нужно ли вам это?

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 7 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:25 ч.
Время просмотра видео
13:53 ч.
Время разговора (3G)
30:29 ч.
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S6 Edge Plus
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера устройства оснащена 16-мегапиксельным сенсором, который способен отлично снимать в условиях низкой освещенности. Есть оптическая стабилизация, поддержка записи высококачественного 4K-видео. Фронтальная камера способна создавать 5-мегапиксельные фотографии.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
64 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2015 года
Дата начала продаж Сентябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.291 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.572 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S6 Edge Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S6 Edge Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Samsung Galaxy S6 Edge Plus отличается от Galaxy S6 Edge?

- Данный аппарат имеет увеличенный экран с 5.1 дюйма до 5.7.

Присутствует ли здесь поддержка SideSync или SmartSwith?

- Да. Фаблет поддерживает обе функции.

Существует ли двухсимочная модель смартфона?

- Есть, это модель SM-G9287.

Когда Galaxy S6 Edge+ получит Android 6.0 Marshmallow?

- Устройство, согласно последним данным, получит свежую версию операционной системы в первом квартале 2016 года.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (45 голосов)

Отзывы (2)

Олег121212 06 февраля 2016 18:19
Смартфон - настоящая вещь. Давно ч не держал таких устройств. В нем все гармонично сбалансировано. Мне очень нравится на него фотографировать, фотографии получаются достаточно яркие, четкие. Такой камерой можно запечатлить на долгую память все что угодно! Батарея держит долго, не приходится ее каждый день заряжать. Такой красивый корпус удачно подчеркнет имидж владельца. Звук у него так же не плохой. В общем телефон определённо стоит своих денег, за такую цену это отличный вариант. Взяв его однажды в руки больше не захочется его выпускать из них. Побольше бы таких идеальных устройства на рынке...
+6 Ответить
OblikoMorale666 04 февраля 2016 00:49
Очень ждал появления этой модели, и о боже, она превзошла все мои ожидания. Безумно красивый дизайн, это действительно тот случай, когда не хочется покупать чехол из-за очень красивого внешнего вида телефона. Загнутое стекло экрана, цветная задняя панель, неимоверная красота. Теперь по поводу функционала. В целом предыдущие поколения самсунгов и так нельзя назвать слабыми. Здесь повторяются лучшие качества тех моделей, плюс усовершенствуют некоторые бывшие недочеты. 8-ми ядерный процессор действительно летает, а не просто значится на бумаге, радует новинка в камере, теперь фото в полумраке получаются весьма достойными. По поводу памяти, я в целом согласен с производителем, что свои 64гига лучше, чем 100 с лишним с картой памяти, но зато с дикими тормозами, когда она забита. Главный плюс для меня более емкий аккумулятор 3000 мАч, хотя когда будет 4000 или 5000 жду с нетерпением.
+15 Ответить
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