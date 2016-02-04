Тесты в бенчмарках

К сожалению, Samsung, как и в других гаджетах 2015 года, отказался от слота расширения памяти, поэтому рекомендуем выбирать версию с 64 ГБ встроенной памяти. Цена на Samsung Galaxy S6 Эдж Плюс с 64 ГБ ПЗУ в среднем на 6 - 7 тысяч рублей больше, чем стоимость минимальной модели. Также вы не сможете самостоятельно сменить аккумулятор, однако нужно ли вам это?