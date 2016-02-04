Samsung Galaxy S6 Edge Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2015 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный дизайн
- Большой и качественный экран
- Отличное соотношение дисплея к корпусу (76.62%)
- Большой объем оперативной памяти (4 ГБ)
- Тонкий корпус
- Одна из лучших камер на рынке
- Функциональные края дисплея
- Отсутствует поддержка microSD
- Несъемная батарея
- Нет поддержки S Pen
- Громкости динамика иногда может не хватать
- Стеклянный корпус быстро царапается и оставляет отпечатки пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|76.78%
Тесты дисплея
Фаблет оснащен восьмиядерным процессором Exynos 7420 с 4 ГБ оперативной памяти, поэтому его производительности достаточно для любых поставленных перед ним задач.
Дизайн и корпус
|Высота
|154.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|6.9 мм
|Вес
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|772 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1552 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
К сожалению, Samsung, как и в других гаджетах 2015 года, отказался от слота расширения памяти, поэтому рекомендуем выбирать версию с 64 ГБ встроенной памяти. Цена на Samsung Galaxy S6 Эдж Плюс с 64 ГБ ПЗУ в среднем на 6 - 7 тысяч рублей больше, чем стоимость минимальной модели. Также вы не сможете самостоятельно сменить аккумулятор, однако нужно ли вам это?
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера устройства оснащена 16-мегапиксельным сенсором, который способен отлично снимать в условиях низкой освещенности. Есть оптическая стабилизация, поддержка записи высококачественного 4K-видео. Фронтальная камера способна создавать 5-мегапиксельные фотографии.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2015 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.291 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.572 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy S6 Edge Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Samsung Galaxy S6 Edge Plus отличается от Galaxy S6 Edge?
- Данный аппарат имеет увеличенный экран с 5.1 дюйма до 5.7.
Присутствует ли здесь поддержка SideSync или SmartSwith?
- Да. Фаблет поддерживает обе функции.
Существует ли двухсимочная модель смартфона?
- Есть, это модель SM-G9287.
Когда Galaxy S6 Edge+ получит Android 6.0 Marshmallow?
- Устройство, согласно последним данным, получит свежую версию операционной системы в первом квартале 2016 года.