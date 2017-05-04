Samsung S8 защищен от воды и пыли?

- Да. Как и Galaxy S7, новый флагман компании сертифицирован по стандарту IP68.

Что плохого в том, что сканер отпечатков пальцев находится рядом с объективом основной камеры?

- Пользователям приходится вслепую нащупывать местоположение сканера. В результате, расположенный поблизости объектив в момент покрывается отпечатками пальцев. Компания Samsung признала существование проблемы. Об этом свидетельствует напоминание в приложении "Камера", в котором говорится, что бы вы протерли объектив перед съемкой.

Удобно ли пользоваться Самсунг Галакси С8 одной рукой?

- Думаю, будет очень трудно, учитывая вытянутую по высоте форму. Компания используем в Galaxy S8 экран с соотношением сторон 18.5:9, из-за чего он стал значительно выше.