Samsung Galaxy S8
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный экран с изогнутыми панелями
- 64 ГБ встроенной памяти
- Присутствует поддержка двух SIM-карт
- Мощный процессор, выполненный по 10-нм технологии
- Поддержка беспроводной передачи данных 1 Гбит/с
- Стекло Gorilla Glass 5
- Наушники от AKG Acoustics в комплекте
- Сканер отпечатков пальцев находится рядом с объективом основной камеры
- Нельзя одновременно использовать две сим-карты и microSD
- Стекло по-прежнему сильно пачкается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|570 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S8 – флагман 2017 года с изогнутым экраном Infinity Display диагональю 5.8-дюймов и разрешением 2960x1440 пикселей. Вся фронтальная панель защищена стеклом Gorilla Glass последнего поколения, а соотношение экрана к корпусу достигает 86.3%. Сверху над дисплеем разместилось небывалое ранее количество сенсоров, включая датчик света, приближения, сканер радужной оболочки глаза и камера с автофокусом.
Дизайн и корпус
|Высота
|148.9 мм
|Ширина
|68.1 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP20
|GPU-ядер
|20
|Частота GPU
|546 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Согласно официальным характеристикам, Galaxy S8 получил новый 8-ядерный процессор Exynos 8895, который работает в тандеме с графикой Mali G71 MP20, а также 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной типа UFS 2.1. Как и в Galaxy S7, здесь присутствует слот для карты памяти объемом до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.315 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy S8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Samsung S8 защищен от воды и пыли?
- Да. Как и Galaxy S7, новый флагман компании сертифицирован по стандарту IP68.
Что плохого в том, что сканер отпечатков пальцев находится рядом с объективом основной камеры?
- Пользователям приходится вслепую нащупывать местоположение сканера. В результате, расположенный поблизости объектив в момент покрывается отпечатками пальцев. Компания Samsung признала существование проблемы. Об этом свидетельствует напоминание в приложении "Камера", в котором говорится, что бы вы протерли объектив перед съемкой.
Удобно ли пользоваться Самсунг Галакси С8 одной рукой?
- Думаю, будет очень трудно, учитывая вытянутую по высоте форму. Компания используем в Galaxy S8 экран с соотношением сторон 18.5:9, из-за чего он стал значительно выше.
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