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Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8
Дисплей
71
Производительность
46
Батарея
69
Камера
59
Итоговая оценка
63
Класс Флагман
Дата выхода Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный экран с изогнутыми панелями
  • 64 ГБ встроенной памяти
  • Присутствует поддержка двух SIM-карт
  • Мощный процессор, выполненный по 10-нм технологии
  • Поддержка беспроводной передачи данных 1 Гбит/с
  • Стекло Gorilla Glass 5
  • Наушники от AKG Acoustics в комплекте
  • Сканер отпечатков пальцев находится рядом с объективом основной камеры
  • Нельзя одновременно использовать две сим-карты и microSD
  • Стекло по-прежнему сильно пачкается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С8
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
615 нит

Samsung Galaxy S8 – флагман 2017 года с изогнутым экраном Infinity Display диагональю 5.8-дюймов и разрешением 2960x1440 пикселей. Вся фронтальная панель защищена стеклом Gorilla Glass последнего поколения, а соотношение экрана к корпусу достигает 86.3%. Сверху над дисплеем разместилось небывалое ранее количество сенсоров, включая датчик света, приближения, сканер радужной оболочки глаза и камера с автофокусом.

73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S8
Инфо
Высота 148.9 мм
Ширина 68.1 мм
Толщина 8 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
46

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20
GPU-ядер 20
Частота GPU 546 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1949
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6514
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1444
AnTuTu Benchmark 7
170666
AnTuTu Benchmark 8
228764

Согласно официальным характеристикам, Galaxy S8 получил новый 8-ядерный процессор Exynos 8895, который работает в тандеме с графикой Mali G71 MP20, а также 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной типа UFS 2.1. Как и в Galaxy S7, здесь присутствует слот для карты памяти объемом до 256 ГБ.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 11.7 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Время просмотра видео
14:32 ч.
Время разговора (3G)
24:30 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
88
Качества видео
88
Итоговая оценка камеры
88
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
72 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Samsung S8 защищен от воды и пыли?

- Да. Как и Galaxy S7, новый флагман компании сертифицирован по стандарту IP68. 

Что плохого в том, что сканер отпечатков пальцев находится рядом с объективом основной камеры?

- Пользователям приходится вслепую нащупывать местоположение сканера. В результате, расположенный поблизости объектив в момент покрывается отпечатками пальцев. Компания Samsung признала существование проблемы. Об этом свидетельствует напоминание в приложении "Камера", в котором говорится, что бы вы протерли объектив перед съемкой.

Удобно ли пользоваться Самсунг Галакси С8 одной рукой?

- Думаю, будет очень трудно, учитывая вытянутую по высоте форму. Компания используем в Galaxy S8 экран с соотношением сторон 18.5:9, из-за чего он стал значительно выше. 

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (394 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Андрей. К 03 марта 2020 05:00
Солидная труба,ничего плохого не скажу про гэлs8.
+8 Ответить
Ирина 07 ноября 2019 03:38
Samsung S8 поддерживает 4G?
+44 Ответить
Антон 24 сентября 2020 16:12
Конечно поддерживает. даже 4G+ поддерживает
0 Ответить
Владимир 14 апреля 2019 13:52
Хороший телефон, одной рукой можно пользоваться ,есть функция сжатия экрана. Устраивает полностью, камера приятная немножко мажет стабилизация средняя,но это не критично на целый день активного использования легко хватает
+5 Ответить
Макс 09 апреля 2019 13:42
Всем большой привет!, скажите пжл нагреваеться ли новый телефон s8 при долгом исп инета? Заранее спс.
+13 Ответить
Влад Экспресс 02 апреля 2019 22:27
Главный совет всем, читайте внимательно коменты, и не будете спрашивать глупости. У меня 4 года самсунг галахти С4, кидал в стенку со злости, прищемил косяком в двер (железную) показательно подкидываю на 2-3 метра и об асфальт, один раз искупался в ванне, а он зараза работает без проблем. материнка(5.1) 4 ядра, 16Гб своей памяти камера 12 и 5. Что еще надо? Ваши с7 и с8 - деньги.
-9 Ответить
Гость Александр 04 августа 2017 19:07
Планшет у меня айпад эйр 2 - и считаю , что это очень достойный агрегат, по крайней мере у других фирм лучше не приходилось попробовать, хотя опыт не малый. А вот новый телефон взял Галакси S8- и абсолютно не разочарован. Пользовался айфоном 7 пару недель- Галакси понравился больше. Не буду долго расписывать , сделаю два своих ответа на вопросы что записаны как наиболее часто задаваемые. Датчиком отпечатков почти не пользуюсь - только в некоторых приложениях- при этом сделать движение - переворот ладонью и обратно, чтобы точно попасть на датчик у человека с нормальной моторикой наверное займёт аж целую секунду- полторы( для разблокировки пользуюсь в основном датчиком сетчатки), поэтому проблемы не вижу. Если вам по какой-то причине лень( или нет возможности) пользоваться 2 руками- проведите большим пальцем по диагонали телефона- и - вжик- экран становится размером где-то 4,5 дюйма диагональю - хотя реально тоже скажу правда по себе - удобно для одной руки, но это выпендрёж. В общем, на вкус и цвет как говорится, каждый сам себе хозяин, но агрегат зачётный. Каждый ищет что то для себя, поэтому выбирает каждый на свой вкус и желание.
+15 Ответить
Игорь 04 мая 2017 00:54
Купил Samsung S7, очень доволен пользуюсь почти год и он меня ниразу не подвёл. И в бассеине с ним находился и в морозиловке лежал он, а телефон прекрасно себя чувствовал в любой ситуации. Одно меня в нем не устраивает, скорость сьёмки фотографий. Движущие объекты частенько размазанные получаются!
-14 Ответить
Антон 04 февраля 2020 19:05
Да нормальний телефончик, и с виду прилично виглядит и дисплей у него круто смотрится. Даже я думаю что он красивее самого "айфона":))))
+4 Ответить
Владимир 04 февраля 2020 19:09
При виключеном интернете галакси s-8 у меня вообще держит 4 дня, телефону 2 года.
+6 Ответить
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