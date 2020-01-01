Тесты в бенчмарках

Смартфон построен на быстром процессоре Exynos 9611 среднего сегмента. В первую очередь он обеспечивает хорошую автономность, но проблем с быстродействием у него пока не наблюдается. Внутри имеется 4 ГБ оперативной памяти, чего тоже более чем достаточно для игр, не говоря уже повседневных задачах.