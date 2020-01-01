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Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Xcover Pro
Дисплей
66
Производительность
40
Батарея
70
Камера
69
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный корпус и привлекательный внешний вид
  • Тонкие рамки и небольшое отверстие в дисплее
  • Неплохая начинка
  • Сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G
  • Водонепроницаемый корпус
  • Простая камера на 2 сенсора
  • Продается только в черном цвете
  • Бедная комплектация

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Xcover Про
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Xcover Pro
Инфо
Высота 159.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 10 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.4%

Samsung Galaxy Xcover Pro отличается от обычных смартфонов бренда защищенным корпусом, который сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G. Это означает, что телефон отлично противостоит ударам, высоким и низким температурам.

40

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Xcover Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 662 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1694
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5381
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1300
AnTuTu Benchmark 7
148581
AnTuTu Benchmark 8
179513

Смартфон построен на быстром процессоре Exynos 9611 среднего сегмента. В первую очередь он обеспечивает хорошую автономность, но проблем с быстродействием у него пока не наблюдается. Внутри имеется 4 ГБ оперативной памяти, чего тоже более чем достаточно для игр, не говоря уже повседневных задачах.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2
Размер системы из коробки 16 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Xcover Pro
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (25 МП + 8 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера умеет делать сверхширокоугольные кадры, и это главное ее достоинство. Кадры получаются солидного качества. Из минусов можно выделить отсутствие должной стабилизации и записи видео в 4K.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 11
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE-A (3CA)
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.468 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.231 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Xcover Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Xcover Pro

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (32 голосов)

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