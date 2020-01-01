Samsung Galaxy Xcover Pro
Дисплей
66
Производительность
40
Батарея
70
Камера
69
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочный корпус и привлекательный внешний вид
- Тонкие рамки и небольшое отверстие в дисплее
- Неплохая начинка
- Сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G
- Водонепроницаемый корпус
- Простая камера на 2 сенсора
- Продается только в черном цвете
- Бедная комплектация
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Xcover Про
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|10 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.4%
Samsung Galaxy Xcover Pro отличается от обычных смартфонов бренда защищенным корпусом, который сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G. Это означает, что телефон отлично противостоит ударам, высоким и низким температурам.
40
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|662 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1694
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5381
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1300
AnTuTu Benchmark 7
148581
AnTuTu Benchmark 8
179513
Смартфон построен на быстром процессоре Exynos 9611 среднего сегмента. В первую очередь он обеспечивает хорошую автономность, но проблем с быстродействием у него пока не наблюдается. Внутри имеется 4 ГБ оперативной памяти, чего тоже более чем достаточно для игр, не говоря уже повседневных задачах.
Рейтинг смартфонов в AnTuTu - 237 место
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
70
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
69
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (25 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера умеет делать сверхширокоугольные кадры, и это главное ее достоинство. Кадры получаются солидного качества. Из минусов можно выделить отсутствие должной стабилизации и записи видео в 4K.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|11
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE-A (3CA)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.468 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.231 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Xcover Pro могут отличаться в зависимости от региона.