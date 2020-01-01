Тесты камеры от DxOMark

Камера тут состоит всего из двух сенсоров, которая может предложить только сверхширокоугольную и портретную съемку. Эксперты называют ее ограниченной по функционалу, ибо здесь нет режима макро, оптического приближения и так далее. Однако, обычные фотографии имеют умеренный уровень шума и вечером получаются неплохие результаты.