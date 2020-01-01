Samsung Galaxy Z Flip
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Складной дисплей большой диагонали
- Тонкий корпус
- Есть стереодинамики
- Оптимизированное программное обеспечение
- Есть беспроводная зарядка
- Построен не на самом новом процессоре
- Простая камера с ограниченными возможностями
- Нет слота для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема
- Относительно небольшой аккумулятор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2636 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|7.2 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Samsung Galaxy Z Flip является вторым смартфоном бренда с гибким экраном AMOLED. Он имеет форм-фактор раскладушки, благодаря чему выглядит очень необычно. Имея толщину 7.2 мм, корпус считается тонким. В отличие от прошлогоднего Galaxy Fold, экран данной модели защищен ультратонким стеклом, которое прочнее пластика.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц Kryo 485 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|687 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Хотя в Galaxy Z Flip используется не самый новый процессор на данный момент, он все равно обладает беспрецедентной производительностью. Бенчмарки подтверждают, что смартфон потянет любые современные игры. Единственный доступный в продаже вариант имеет 8 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|32.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера тут состоит всего из двух сенсоров, которая может предложить только сверхширокоугольную и портретную съемку. Эксперты называют ее ограниченной по функционалу, ибо здесь нет режима макро, оптического приближения и так далее. Однако, обычные фотографии имеют умеренный уровень шума и вечером получаются неплохие результаты.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.55 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники