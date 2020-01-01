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Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip
Дисплей
76
Производительность
84
Батарея
75
Камера
78
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Складной дисплей большой диагонали
  • Тонкий корпус
  • Есть стереодинамики
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Есть беспроводная зарядка
  • Построен не на самом новом процессоре
  • Простая камера с ограниченными возможностями
  • Нет слота для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема
  • Относительно небольшой аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Flip
76

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
588 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Flip
Инфо
Высота 167.3 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

Samsung Galaxy Z Flip является вторым смартфоном бренда с гибким экраном AMOLED. Он имеет форм-фактор раскладушки, благодаря чему выглядит очень необычно. Имея толщину 7.2 мм, корпус считается тонким. В отличие от прошлогоднего Galaxy Fold, экран данной модели защищен ультратонким стеклом, которое прочнее пластика.

84

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Flip и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц Kryo 485 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 687 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3625
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10454
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
2700
AnTuTu Benchmark 7
383267
AnTuTu Benchmark 8
454084

Хотя в Galaxy Z Flip используется не самый новый процессор на данный момент, он все равно обладает беспрецедентной производительностью. Бенчмарки подтверждают, что смартфон потянет любые современные игры. Единственный доступный в продаже вариант имеет 8 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 32.9 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:12 ч.
Время просмотра видео
14:47 ч.
Время разговора (3G)
27:55 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Flip
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
109
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
105

Камера тут состоит всего из двух сенсоров, которая может предложить только сверхширокоугольную и портретную съемку. Эксперты называют ее ограниченной по функционалу, ибо здесь нет режима макро, оптического приближения и так далее. Однако, обычные фотографии имеют умеренный уровень шума и вечером получаются неплохие результаты.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600)
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Flip могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Flip

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (32 голосов)

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