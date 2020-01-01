Царапается ли экран на Sony Xperia 10?

- Начнем с того, что экран смартфона защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое характеризуется отличной стойкостью к царапинам. Конечно, это не значит, что его нельзя поцарапать, однако сделать это намного сложнее. Не стоит переживать, если Иксперия 10 находится в кармане с ключами, монетами или другими предметами, которые могут поцарапать дисплей.

Удобно ли пользоваться экраном с соотношением сторон 21:9?

- Производитель подобрал такое соотношение сторон специально для того, чтобы обеспечить более удобное взаимодействие с устройством. Экран у него узкий, поэтому держать одной рукой куда легче, чем обычный дисплей с соотношением сторон 16:9. Разумеется, панель становится высокой, но это не доставляет больших хлопот.

Какое качество звука по Bluetooth?

- Телефон оборудован современным модулем Bluetooth 5.0, который обладает отличными характеристиками беспроводной передачи звука. Более того, Xperia 10 поддерживает Hi-Res аудио и кодек LDAC, что позитивно сказывается на качестве звука в беспроводных наушниках.