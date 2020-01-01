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Sony Xperia 10

Sony Xperia 10
Дисплей
66
Производительность
36
Батарея
54
Камера
54
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выделяющийся дизайн, компактные размеры
  • Отличного качества дисплей — яркий и контрастный
  • Удобный датчик отпечатков пальцев
  • “Чистый” Android
  • Один из самых дорогих в своем классе
  • Автономность ниже среднего
  • Фотографии получаются с желтым оттенком
  • Некоторые приложения не поддерживают соотношение сторон 21:9

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 10
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.53%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
544 нит

Sony Xperia 10 получил сверхузкий экран с соотношением сторон 21:9, который дарит необычные ощущения от использования смартфона. Панель выполнена по премиальной технологии IPS LCD, что говорит о естественной цветопередаче, больших углах обзора и высокой контрастности.

Сверху имеется слой премиального стекла Gorilla Glass 5, которое практически не царапается, но достаточно легко бьется. На нем присутствует олеофобное покрытие, придающее поверхности экрана приятное для пальцев скольжение.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10
Инфо
Высота 156 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.53%
36

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 508
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
834
Geekbench 4.4 (многоядерный)
39206
AnTuTu Benchmark 7
88899
AnTuTu Benchmark 8
114164

Так как Сони Иксперия 10 это устройство среднего ценового диапазона, оно получило достаточно быстрый процессор, чтобы можно было играть практически любые игры. Но что самое главное, он обеспечивает очень плавную работу пользовательского интерфейса. По современным меркам, 3 ГБ оперативной памяти это немного, однако “чистому” Android для работы требуется меньше двух гигабайт.

73

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
54

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:42 ч.
Время просмотра видео
7:58 ч.
Время разговора (3G)
18:11 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Царапается ли экран на Sony Xperia 10?

- Начнем с того, что экран смартфона защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое характеризуется отличной стойкостью к царапинам. Конечно, это не значит, что его нельзя поцарапать, однако сделать это намного сложнее. Не стоит переживать, если Иксперия 10 находится в кармане с ключами, монетами или другими предметами, которые могут поцарапать дисплей.

Удобно ли пользоваться экраном с соотношением сторон 21:9?

- Производитель подобрал такое соотношение сторон специально для того, чтобы обеспечить более удобное взаимодействие с устройством. Экран у него узкий, поэтому держать одной рукой куда легче, чем обычный дисплей с соотношением сторон 16:9. Разумеется, панель становится высокой, но это не доставляет больших хлопот.

Какое качество звука по Bluetooth?

- Телефон оборудован современным модулем Bluetooth 5.0, который обладает отличными характеристиками беспроводной передачи звука. Более того, Xperia 10 поддерживает Hi-Res аудио и кодек LDAC, что позитивно сказывается на качестве звука в беспроводных наушниках.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (22 голосов)

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