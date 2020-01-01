Sony Xperia 10
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выделяющийся дизайн, компактные размеры
- Отличного качества дисплей — яркий и контрастный
- Удобный датчик отпечатков пальцев
- “Чистый” Android
- Один из самых дорогих в своем классе
- Автономность ниже среднего
- Фотографии получаются с желтым оттенком
- Некоторые приложения не поддерживают соотношение сторон 21:9
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.53%
Тесты дисплея
Sony Xperia 10 получил сверхузкий экран с соотношением сторон 21:9, который дарит необычные ощущения от использования смартфона. Панель выполнена по премиальной технологии IPS LCD, что говорит о естественной цветопередаче, больших углах обзора и высокой контрастности.
Сверху имеется слой премиального стекла Gorilla Glass 5, которое практически не царапается, но достаточно легко бьется. На нем присутствует олеофобное покрытие, придающее поверхности экрана приятное для пальцев скольжение.
Дизайн и корпус
|Высота
|156 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Так как Сони Иксперия 10 это устройство среднего ценового диапазона, оно получило достаточно быстрый процессор, чтобы можно было играть практически любые игры. Но что самое главное, он обеспечивает очень плавную работу пользовательского интерфейса. По современным меркам, 3 ГБ оперативной памяти это немного, однако “чистому” Android для работы требуется меньше двух гигабайт.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Батарея
|Объем
|2870 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.31 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Sony Xperia 10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Царапается ли экран на Sony Xperia 10?
- Начнем с того, что экран смартфона защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое характеризуется отличной стойкостью к царапинам. Конечно, это не значит, что его нельзя поцарапать, однако сделать это намного сложнее. Не стоит переживать, если Иксперия 10 находится в кармане с ключами, монетами или другими предметами, которые могут поцарапать дисплей.
Удобно ли пользоваться экраном с соотношением сторон 21:9?
- Производитель подобрал такое соотношение сторон специально для того, чтобы обеспечить более удобное взаимодействие с устройством. Экран у него узкий, поэтому держать одной рукой куда легче, чем обычный дисплей с соотношением сторон 16:9. Разумеется, панель становится высокой, но это не доставляет больших хлопот.
Какое качество звука по Bluetooth?
- Телефон оборудован современным модулем Bluetooth 5.0, который обладает отличными характеристиками беспроводной передачи звука. Более того, Xperia 10 поддерживает Hi-Res аудио и кодек LDAC, что позитивно сказывается на качестве звука в беспроводных наушниках.