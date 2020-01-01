Тесты дисплея

Xperia 10 II получил современнейший OLED-дисплей, который может похвастаться плотностью пикселей 457 точек на дюйм. При этом в плане соотношения экрана к корпусу смартфон не может конкурировать со своими ближайшими соперниками. Главной фишкой 6.0-дюймового экрана является кинематографическое соотношение сторон 21:9, которое также позволяет удобнее пользоваться устройством.