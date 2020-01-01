Sony Xperia 10 II
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
- Отличная камера с 2-кратным оптическим приближением
- Хорошая начинка и оптимизированное программное обеспечение
- Влагозащищенный корпус
- Поддерживает бесконтактные платежи
- Гибридный лоток для SIM-карты
- Нет оптической стабилизации изображения
- Слабое соотношение экрана к корпусу
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|77.6%
Тесты дисплея
Xperia 10 II получил современнейший OLED-дисплей, который может похвастаться плотностью пикселей 457 точек на дюйм. При этом в плане соотношения экрана к корпусу смартфон не может конкурировать со своими ближайшими соперниками. Главной фишкой 6.0-дюймового экрана является кинематографическое соотношение сторон 21:9, которое также позволяет удобнее пользоваться устройством.
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|69 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|151 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор на 3600 мАч заряжается быстро, поскольку в комплекте идет 18-ваттное зарядное устройство. Для полной зарядки ему требуется менее 2 часов.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Помимо обычной 12-мегапиксельной камеры, тут имеется 8-мегапиксельный оптический объектив с двукратным приближением. Он лишен оптической стабилизации, так что фотографии часто получаются смазанными.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук в Xperia 10 II неплохой, особенно в наушниках. Телефон оборудован отдельным звуковым процессором с поддержкой 24 бита и 192 кГц. Кодек aptX HD также обеспечивает отличное звучание, передаваемое по Bluetooth.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены на Sony Xperia 10 II
Оценка пользователей
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