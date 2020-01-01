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Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II
Дисплей
73
Производительность
41
Батарея
70
Камера
61
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Отличная камера с 2-кратным оптическим приближением
  • Хорошая начинка и оптимизированное программное обеспечение
  • Влагозащищенный корпус
  • Поддерживает бесконтактные платежи
  • Гибридный лоток для SIM-карты
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Слабое соотношение экрана к корпусу

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 10 II
73

Экран

Тип OLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
520 нит

Xperia 10 II получил современнейший OLED-дисплей, который может похвастаться плотностью пикселей 457 точек на дюйм. При этом в плане соотношения экрана к корпусу смартфон не может конкурировать со своими ближайшими соперниками. Главной фишкой 6.0-дюймового экрана является кинематографическое соотношение сторон 21:9, которое также позволяет удобнее пользоваться устройством.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 II
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 69 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 151 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.6%
41

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 10 II и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1578
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5505
Geekbench 5 (одноядерный)
322
Geekbench 5 (многоядерный)
1571
AnTuTu Benchmark 7
135519
AnTuTu Benchmark 8
177053
73

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
70

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:08 ч.
Время просмотра видео
18:23 ч.
Время разговора (3G)
17:40 ч.

Аккумулятор на 3600 мАч заряжается быстро, поскольку в комплекте идет 18-ваттное зарядное устройство. Для полной зарядки ему требуется менее 2 часов.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Помимо обычной 12-мегапиксельной камеры, тут имеется 8-мегапиксельный оптический объектив с двукратным приближением. Он лишен оптической стабилизации, так что фотографии часто получаются смазанными.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 39, 40, 41
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук в Xperia 10 II неплохой, особенно в наушниках. Телефон оборудован отдельным звуковым процессором с поддержкой 24 бита и 192 кГц. Кодек aptX HD также обеспечивает отличное звучание, передаваемое по Bluetooth.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 II могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 10 II

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (32 голосов)

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