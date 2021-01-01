Sony Xperia 10 III
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный OLED-дисплей с высоким уровнем яркости
- Легкий и компактный корпус, защищенный от влаги по стандарту IP68
- Есть телеобъектив и сверхширокоугольная камера
- Хорошая автономность
- Слабое качество селфи-фотографий
- Стандартная частота обновления
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 10 III
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|80.3%
|Особенности
|- DCI-P3
Sony Xperia 10 III получил широкоформатный OLED-экран с хорошим запасом яркости. Он поддерживает технологию HDR10 и имеет покрытие цветового пространства DCI-P3 почти на 100%, но серьезный минус заключается в стандартной частоте обновления. Плотность пикселей здесь достойная, поэтому изображение получается четким. Рамки не такие тонкие, как на смартфонах-конкурентах, однако никаких вырезов там нет.
Дизайн и корпус
|Высота
|154 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 690 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619L
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2166 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
Тесты автономности
Батарея емкостью 4500 мАч обеспечивает хорошие показатели автономности. Смартфон может проработать от одной полной зарядки в среднем 2 дня, а под нагрузкой около 15-24 часов. Быстрая зарядка есть, но сильно не хватает беспроводной.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не выделяется качеством фотографий, но в условиях хорошего освещения удовлетворит потребности обычного пользователя. Она оснащена телеобъектив с 2-кратным зумом, но отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на четкости изображения.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|HSDPA 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)
|4G сети
|LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя