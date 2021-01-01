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Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 10 III
Дисплей
77
Производительность
63
Батарея
86
Камера
59
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный OLED-дисплей с высоким уровнем яркости
  • Легкий и компактный корпус, защищенный от влаги по стандарту IP68
  • Есть телеобъектив и сверхширокоугольная камера
  • Хорошая автономность
  • Слабое качество селфи-фотографий
  • Стандартная частота обновления

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 10 III
77

Экран

Тип OLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.3%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
552 нит

Sony Xperia 10 III получил широкоформатный OLED-экран с хорошим запасом яркости. Он поддерживает технологию HDR10 и имеет покрытие цветового пространства DCI-P3 почти на 100%, но серьезный минус заключается в стандартной частоте обновления. Плотность пикселей здесь достойная, поэтому изображение получается четким. Рамки не такие тонкие, как на смартфонах-конкурентах, однако никаких вырезов там нет.

75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 III
Высота 154 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.3%
63

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 10 III и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619L
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2166 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
580
Geekbench 5 (многоядерный)
1726
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
86

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:36 ч.
Время просмотра видео
26:25 ч.
Время разговора (3G)
31:35 ч.

Батарея емкостью 4500 мАч обеспечивает хорошие показатели автономности. Смартфон может проработать от одной полной зарядки в среднем 2 дня, а под нагрузкой около 15-24 часов. Быстрая зарядка есть, но сильно не хватает беспроводной.

59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не выделяется качеством фотографий, но в условиях хорошего освещения удовлетворит потребности обычного пользователя. Она оснащена телеобъектив с 2-кратным зумом, но отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на четкости изображения.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)
4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 III могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 10 III

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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