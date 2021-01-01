Sony Xperia 10 III получил широкоформатный OLED-экран с хорошим запасом яркости. Он поддерживает технологию HDR10 и имеет покрытие цветового пространства DCI-P3 почти на 100%, но серьезный минус заключается в стандартной частоте обновления. Плотность пикселей здесь достойная, поэтому изображение получается четким. Рамки не такие тонкие, как на смартфонах-конкурентах, однако никаких вырезов там нет.