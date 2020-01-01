Сколько телефон может проработать от батареи?

- Разумеется, автономность Sony Xperia 10 Plus зависит от нагрузки, но вы спокойно можете рассчитывать на целый день активной работы. Если конкретнее, тесты показали, что смартфон способен обеспечить более 20 часов работы в режиме разговоров.

Есть ли здесь режим многозадачности?

- Да, экран большой и производитель предусмотрел удобный режим многозадачности. Им особенно комфортно пользоваться в ландшафтном положении устройства.