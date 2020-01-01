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Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 Plus
Дисплей
65
Производительность
35
Батарея
60
Камера
59
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный экран — идеально подходит для фильмов
  • Узнаваемый дизайн, хоть корпус и сделан из пластика
  • “Чистый” Android
  • Хороший сканер отпечатков пальцев
  • Солидная автономность
  • Камера среднего качества — страдает динамический диапазон
  • Некоторые приложения не поддерживают соотношение сторон 21:9
  • Заметно дороже своих конкурентов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 10 Плюс
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.22%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
583 нит

Sony Xperia 10 Plus получил широкоформатный экран, который идеально подходит для просмотра фильмов с соотношением сторон 21:9. Панель характеризуется чуть ли не идеальными углами обзора, контрастностью премиального уровня, однако производитель забыл о цветопередаче. В некоторых ситуациях картинка кажется перенасыщенной.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 10 Plus
Инфо
Высота 167 мм
Ширина 73 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.22%
35

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 10 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1344
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3749
AnTuTu Benchmark 7
128252

Аппаратная начинка не является сильной стороной устройства, поскольку за эти деньги конкуренты заметно быстрее Sony Xperia 10 Plus. Однако, это не значит, что он медленный — процессор Snapdragon 636 отлично справляется со своей функцией. Просмотр фильмов — самая легкая для него задача, и вы сможете поиграть на широком экране почти все игры, доступные в магазине приложений.

73

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
60

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:31 ч.
Время просмотра видео
11:26 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 10 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 438 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 8 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера смартфона обладает двукратным приближением без потери качества, а благодаря быстрому автофокусу и стабилизации она неплохо справляется съемкой в движении. Если воспользоваться настройками профессионального режима, то можно добиться неплохой яркости и цветопередачи.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
88

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 10 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 10 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько телефон может проработать от батареи?

- Разумеется, автономность Sony Xperia 10 Plus зависит от нагрузки, но вы спокойно можете рассчитывать на целый день активной работы. Если конкретнее, тесты показали, что смартфон способен обеспечить более 20 часов работы в режиме разговоров.

Есть ли здесь режим многозадачности?

- Да, экран большой и производитель предусмотрел удобный режим многозадачности. Им особенно комфортно пользоваться в ландшафтном положении устройства.

Оценка пользователей

4.6 из 5 баллов (5 голосов)

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