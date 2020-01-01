Sony Xperia 10 Plus
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный экран — идеально подходит для фильмов
- Узнаваемый дизайн, хоть корпус и сделан из пластика
- “Чистый” Android
- Хороший сканер отпечатков пальцев
- Солидная автономность
- Камера среднего качества — страдает динамический диапазон
- Некоторые приложения не поддерживают соотношение сторон 21:9
- Заметно дороже своих конкурентов
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.22%
Тесты дисплея
Sony Xperia 10 Plus получил широкоформатный экран, который идеально подходит для просмотра фильмов с соотношением сторон 21:9. Панель характеризуется чуть ли не идеальными углами обзора, контрастностью премиального уровня, однако производитель забыл о цветопередаче. В некоторых ситуациях картинка кажется перенасыщенной.
Дизайн и корпус
|Высота
|167 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппаратная начинка не является сильной стороной устройства, поскольку за эти деньги конкуренты заметно быстрее Sony Xperia 10 Plus. Однако, это не значит, что он медленный — процессор Snapdragon 636 отлично справляется со своей функцией. Просмотр фильмов — самая легкая для него задача, и вы сможете поиграть на широком экране почти все игры, доступные в магазине приложений.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|438 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера смартфона обладает двукратным приближением без потери качества, а благодаря быстрому автофокусу и стабилизации она неплохо справляется съемкой в движении. Если воспользоваться настройками профессионального режима, то можно добиться неплохой яркости и цветопередачи.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.72 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Sony Xperia 10 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько телефон может проработать от батареи?
- Разумеется, автономность Sony Xperia 10 Plus зависит от нагрузки, но вы спокойно можете рассчитывать на целый день активной работы. Если конкретнее, тесты показали, что смартфон способен обеспечить более 20 часов работы в режиме разговоров.
Есть ли здесь режим многозадачности?
- Да, экран большой и производитель предусмотрел удобный режим многозадачности. Им особенно комфортно пользоваться в ландшафтном положении устройства.