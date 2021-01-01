Sony Xperia 5 III имеет необычный дисплей, который вытянут больше, чем другие, но это нравится не всем. У него отличная частота обновления 120 Гц, обеспечивающая эталонную плавность работы. Диагональ панели не слишком большая, поэтому пользоваться все же удобно.