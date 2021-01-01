Sony Xperia 5 III
Дисплей
87
Производительность
90
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
- Обладает хорошей производительностью и поддержкой 5G
- Продвинутая камера с хорошими возможностями
- Есть стереодинамики
- Долго заряжается
- Сильно нагревается под нагрузкой
- Большие рамки дисплея
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 III
87
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|Особенности
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|100%
|ШИМ (PWM)
|490 Гц
|Время отклика
|14 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
585 нит
Sony Xperia 5 III имеет необычный дисплей, который вытянут больше, чем другие, но это нравится не всем. У него отличная частота обновления 120 Гц, обеспечивающая эталонную плавность работы. Диагональ панели не слишком большая, поэтому пользоваться все же удобно.
Источники: NotebookCheck [1]
79
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
90
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3530
AnTuTu Benchmark 9
708118
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Размер системы из коробки
|17.6 ГБ
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Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (49% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:37 ч.
Время просмотра видео
21:44 ч.
Время разговора (3G)
23:58 ч.
Телефоны с лучшей автономностью - 113 место
69
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 105 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хорошо справляется со своей обязанностью. Детализация у фотографий отличная, они выглядят естественно. Динамический диапазон на самом деле впечатляет, телеобъектив снимает даже лучше, чем аналогичный объектив в флагманом Xperia 1 III. Оптический зум работает без нареканий, автофокус тоже срабатывает отлично.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|22
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 2100 (полоса 1), 1900 (полоса 2), 1700 (полоса 4), 850 (полоса 5), 800 (полоса 6), 900 (полоса 8), 800 (полоса 19)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66
|Поддержка 5G
|Да
89
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.7 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 III могут отличаться в зависимости от региона.