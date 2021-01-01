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Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 III
Дисплей
87
Производительность
90
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Обладает хорошей производительностью и поддержкой 5G
  • Продвинутая камера с хорошими возможностями
  • Есть стереодинамики
  • Долго заряжается
  • Сильно нагревается под нагрузкой
  • Большие рамки дисплея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 III
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.4%
Особенности - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100%
ШИМ (PWM) 490 Гц
Время отклика 14 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
585 нит

Sony Xperia 5 III имеет необычный дисплей, который вытянут больше, чем другие, но это нравится не всем. У него отличная частота обновления 120 Гц, обеспечивающая эталонную плавность работы. Диагональ панели не слишком большая, поэтому пользоваться все же удобно.

Источники: NotebookCheck [1]
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 5 III
Высота 157 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
90

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 5 III и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3530
AnTuTu Benchmark 9
708118
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Размер системы из коробки 17.6 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:37 ч.
Время просмотра видео
21:44 ч.
Время разговора (3G)
23:58 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 5 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 105 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хорошо справляется со своей обязанностью. Детализация у фотографий отличная, они выглядят естественно. Динамический диапазон на самом деле впечатляет, телеобъектив снимает даже лучше, чем аналогичный объектив в флагманом Xperia 1 III. Оптический зум работает без нареканий, автофокус тоже срабатывает отлично.

93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 2100 (полоса 1), 1900 (полоса 2), 1700 (полоса 4), 850 (полоса 5), 800 (полоса 6), 900 (полоса 8), 800 (полоса 19)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66
Поддержка 5G Да
89

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 III могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 5 III

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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