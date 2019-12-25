Все характеристики чипа Сони Иксперия Л3 и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Устройство получило процессор с приемлемой производительностью, но его главным достоинством является энергоэффективность. 12-нанометровая технология производства дает ему преимущество в плане потребления энергии.

Есть только одна конфигурация, которая получила 3 ГБ оперативной памяти, чего более чем достаточно для повседневных задач, включая простые игры.