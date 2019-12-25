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Sony Xperia L3

Sony Xperia L3
Дисплей
57
Производительность
25
Батарея
60
Камера
50
Итоговая оценка
51
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть достаточный запас производительности
  • Батарея обеспечивает солидную автономность
  • Смартфон очень легкий
  • Есть новый Bluetooth 5.0
  • Экран с большими рамками и HD-разрешением
  • Камера не очень хорошо справляется с портретной съемкой
  • Недостаточно громкий моно-динамик

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия Л3
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1570 пикселей
Соотношение сторон 19.6:9
Плотность пикселей 303 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
565 нит
41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia L3
Инфо
Высота 154 мм
Ширина 72 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 156 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.86%
25

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия Л3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 3
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
904
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3740
Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
817
AnTuTu Benchmark 7
76205

Устройство получило процессор с приемлемой производительностью, но его главным достоинством является энергоэффективность. 12-нанометровая технология производства дает ему преимущество в плане потребления энергии.

Есть только одна конфигурация, которая получила 3 ГБ оперативной памяти, чего более чем достаточно для повседневных задач, включая простые игры.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Размер системы из коробки 8 ГБ
60

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 7.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia L3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia L3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia L3

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (51 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Дима 25 декабря 2019 17:35
В л3 две карты... Чего вы пишете...
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