Все характеристики чипа Сони Иксперия L4 и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

По причине того, что внутри Xperia L4 находится бюджетный процессор Helio P22, его сложно назвать самым быстрым смартфонов. С другой стороны, используемые ядра Cortex-A53, которые бережно относятся к заряду батареи.