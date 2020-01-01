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Sony Xperia L4

Sony Xperia L4
Дисплей
61
Производительность
22
Батарея
71
Камера
57
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с кинематографическим соотношением сторон
  • Неплохая сверхширокоугольная камера
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Имеет на борту NFC и сканер отпечатков пальцев
  • Старый бюджетный процессор
  • Гибридный лоток для SIM-карты
  • Небольшой объем оперативной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия L4
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1680 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.5%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia L4
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 71 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.5%

Sony Xperia L4 позаимствовали дизайн у более дорогих моделей японского бренда, поэтому он имеет вытянутый корпус. В его изготовлении используется качественный пластик и закаленное стекло, которые создают привлекательный внешний вид.

22

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия L4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 3
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
779
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3319
Geekbench 5 (одноядерный)
147
Geekbench 5 (многоядерный)
863
AnTuTu Benchmark 7
75753
AnTuTu Benchmark 8
97361

По причине того, что внутри Xperia L4 находится бюджетный процессор Helio P22, его сложно назвать самым быстрым смартфонов. С другой стороны, используемые ядра Cortex-A53, которые бережно относятся к заряду батареи.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
71

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia L4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера в смартфоне функциональная, но качество фотографий невысокое. На практике выясняется, что автофокус медленный, а вечерние кадры имеют много шумов. Фронтальная камера обладает небольшим уголом охвата, а фото получаются смазанными из-за отсутствия автофокуса.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300)
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.027 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia L4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia L4

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (17 голосов)

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