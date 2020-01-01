Sony Xperia L4
Дисплей
61
Производительность
22
Батарея
71
Камера
57
Итоговая оценка
55
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с кинематографическим соотношением сторон
- Неплохая сверхширокоугольная камера
- Поддерживает быструю зарядку
- Имеет на борту NFC и сканер отпечатков пальцев
- Старый бюджетный процессор
- Гибридный лоток для SIM-карты
- Небольшой объем оперативной памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия L4
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1680 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.5%
49
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.5%
Sony Xperia L4 позаимствовали дизайн у более дорогих моделей японского бренда, поэтому он имеет вытянутый корпус. В его изготовлении используется качественный пластик и закаленное стекло, которые создают привлекательный внешний вид.
22
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
779
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3319
Geekbench 5 (одноядерный)
147
Geekbench 5 (многоядерный)
863
AnTuTu Benchmark 7
75753
AnTuTu Benchmark 8
97361
По причине того, что внутри Xperia L4 находится бюджетный процессор Helio P22, его сложно назвать самым быстрым смартфонов. С другой стороны, используемые ядра Cortex-A53, которые бережно относятся к заряду батареи.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
71
Батарея
|Объем
|3580 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
57
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера в смартфоне функциональная, но качество фотографий невысокое. На практике выясняется, что автофокус медленный, а вечерние кадры имеют много шумов. Фронтальная камера обладает небольшим уголом охвата, а фото получаются смазанными из-за отсутствия автофокуса.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.027 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.162 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia L4 могут отличаться в зависимости от региона.