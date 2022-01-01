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Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia Pro-I
Дисплей
96
Производительность
94
Батарея
76
Камера
71
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Флагманские материалы корпуса и влагозащита по стандарту IP68
  • Камера имеет большой потенциал, предлагая хорошую программную постобработку
  • Количество настроек камеры впечатляет - идеально подходит для опытного пользователя
  • Оснащен беспроводной зарядкой и беспроводной обратной
  • В комплекте есть адаптер питания
  • Уровень максимальной яркости не впечатляет, а от 4K-разрешения нет практической пользы
  • Характеризует относительно слабой автономностью
  • Слабая фронтальная камера, а качество видеосъемки не соответствует стоимости смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия Pro-I
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
649 нит

Sony Xperia Pro-I является первым смартфоном с 4K-экраном и частотой обновления 120 Гц, но такая связка сильно нагружает процессор, от чего сильно страдает автономность. Такое высокое разрешение также не дает практической пользы, поскольку на таком дисплее даже FHD+ хватает, в чем мы уже не раз убеждались. Отличительной чертой смартфона является соотношение сторон 21:9, а это означает, что дисплей сильно вытянут и не всем удобно им пользоваться.

79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia Pro-I
Высота 166 мм
Ширина 72 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 211 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
94

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия Pro-I и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
3563
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Размер системы из коробки 16 ГБ
76

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:37 ч.
Время просмотра видео
13:42 ч.
Время разговора (3G)
23:58 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia Pro-I
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.4 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 2.4 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony 1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.4 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/6"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фотографии, сделанные на Xperia Pro-I, получаются действительно качественными. Разрешение в 12 МП обеспечивает практически такой же уровень детализации, как многие премиальные решения на других смартфонах. Динамический диапазон оказался отличным во всех режимах съемки. Сверхширокоугольные кадры содержат много деталей, если они сделаны в условиях хорошего освещения. Цветопередача тоже на высоком уровне независимо от того, на какой объектив вы снимаете.

92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 2100(Band 1), 1900(Band 2), 1700(Band 4), 850(Band 5), 800(Band 6), 900(Band 8), 800(Band 19)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia Pro-I могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia Pro-I

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S21 Ultra против Xperia Pro-I
2. Xperia 1 III против Xperia Pro-I
3. iPhone 13 Pro против Xperia Pro-I
4. iPhone 13 Pro Max против Xperia Pro-I
5. Pixel 6 Pro против Xperia Pro-I
6. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Xperia Pro-I

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