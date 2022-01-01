Sony Xperia Pro-I
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Флагманские материалы корпуса и влагозащита по стандарту IP68
- Камера имеет большой потенциал, предлагая хорошую программную постобработку
- Количество настроек камеры впечатляет - идеально подходит для опытного пользователя
- Оснащен беспроводной зарядкой и беспроводной обратной
- В комплекте есть адаптер питания
- Уровень максимальной яркости не впечатляет, а от 4K-разрешения нет практической пользы
- Характеризует относительно слабой автономностью
- Слабая фронтальная камера, а качество видеосъемки не соответствует стоимости смартфона
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия Pro-I
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Sony Xperia Pro-I является первым смартфоном с 4K-экраном и частотой обновления 120 Гц, но такая связка сильно нагружает процессор, от чего сильно страдает автономность. Такое высокое разрешение также не дает практической пользы, поскольку на таком дисплее даже FHD+ хватает, в чем мы уже не раз убеждались. Отличительной чертой смартфона является соотношение сторон 21:9, а это означает, что дисплей сильно вытянут и не всем удобно им пользоваться.
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|Ширина
|72 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|211 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.4 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 2.4 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony 1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 0.4 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/6"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фотографии, сделанные на Xperia Pro-I, получаются действительно качественными. Разрешение в 12 МП обеспечивает практически такой же уровень детализации, как многие премиальные решения на других смартфонах. Динамический диапазон оказался отличным во всех режимах съемки. Сверхширокоугольные кадры содержат много деталей, если они сделаны в условиях хорошего освещения. Цветопередача тоже на высоком уровне независимо от того, на какой объектив вы снимаете.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|HSDPA 2100(Band 1), 1900(Band 2), 1700(Band 4), 850(Band 5), 800(Band 6), 900(Band 8), 800(Band 19)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя