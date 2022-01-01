Sony Xperia Pro-I является первым смартфоном с 4K-экраном и частотой обновления 120 Гц, но такая связка сильно нагружает процессор, от чего сильно страдает автономность. Такое высокое разрешение также не дает практической пользы, поскольку на таком дисплее даже FHD+ хватает, в чем мы уже не раз убеждались. Отличительной чертой смартфона является соотношение сторон 21:9, а это означает, что дисплей сильно вытянут и не всем удобно им пользоваться.