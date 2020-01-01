Спереди и сзади смартфона находится по одной камере. Основная на 23 МП имеет апертуру f/2.0 и фокусное расстояние 24 мм. Фото получаются качественными, но в хороших условиях освещения. Там есть традиционная светодиодная вспышка.

Фронтальный объектив оснастили 8-мегапиксельным сенсором с такой же апертурой и фокусным расстоянием 23 мм. Здесь также присутствует автофокус, который избавит от смазанных селфи-снимков.