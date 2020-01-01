Sony Xperia XA1 Plus Dual
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS экран с хорошей плотностью пикселей
- Высокое разрешение камер
- Сканер лица
- Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
- Экран защищен прочным стеклом Gorilla Glass 4
- Быстрая оперативная память
- Нет оптической стабилизации изображения
- Достаточно большой вес
- Тихий динамик
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.97%
Тесты дисплея
Производитель оснастил Сони Иксперия XA1 Плюс 5.5-дюймовым экраном с разрешением Full HD. Он выполнен по технологии IPS, что дает ему отличные углы обзора и точную цветопередачу. Плотность пикселей достигает 401 точки на дюйм, а соотношение сторон — 16:9. Из-за такого соотношения телефон кажется устаревшим, поскольку у современных используется 18:9, более вытянутое.
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6757
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Тут установлен 8-ми ядерный процессор среднего сегмента MediaTek Helio P20, с графикой Mali-T880 MP2. Его хватит для большинства нетребовательных игрушек и комфортной работы ОС. Пользователю доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Есть поддержка карт памяти до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Stock Android
Батарея
|Объем
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Pump Express+ 2.0 (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|23 мегапикселя
|Разрешение фото
|5536 x 4152
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (23 МП)
|Основной объектив
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Спереди и сзади смартфона находится по одной камере. Основная на 23 МП имеет апертуру f/2.0 и фокусное расстояние 24 мм. Фото получаются качественными, но в хороших условиях освещения. Там есть традиционная светодиодная вспышка.
Фронтальный объектив оснастили 8-мегапиксельным сенсором с такой же апертурой и фокусным расстоянием 23 мм. Здесь также присутствует автофокус, который избавит от смазанных селфи-снимков.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.65 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты