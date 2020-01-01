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Sony Xperia XA1 Plus Dual

Sony Xperia XA1 Plus Dual
Дисплей
57
Производительность
28
Батарея
70
Камера
46
Итоговая оценка
49
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS экран с хорошей плотностью пикселей
  • Высокое разрешение камер
  • Сканер лица
  • Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
  • Экран защищен прочным стеклом Gorilla Glass 4
  • Быстрая оперативная память
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Достаточно большой вес
  • Тихий динамик

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Икспериа XA1 Плюс Дуал
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.97%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
581 нит

Производитель оснастил Сони Иксперия XA1 Плюс 5.5-дюймовым экраном с разрешением Full HD. Он выполнен по технологии IPS, что дает ему отличные углы обзора и точную цветопередачу. Плотность пикселей достигает 401 точки на дюйм, а соотношение сторон — 16:9. Из-за такого соотношения телефон кажется устаревшим, поскольку у современных используется 18:9, более вытянутое.

39

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XA1 Plus Dual
Инфо
Высота 155 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.97%
28

Производительность

Все характеристики чипа Сони Икспериа XA1 Плюс Дуал и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6757
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T880 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
898
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3741
AnTuTu Benchmark 7
56010

Тут установлен 8-ми ядерный процессор среднего сегмента MediaTek Helio P20, с графикой Mali-T880 MP2. Его хватит для большинства нетребовательных игрушек и комфортной работы ОС. Пользователю доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Есть поддержка карт памяти до 256 ГБ.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Stock Android
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Батарея

Характеристики
Объем 3430 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Pump Express+ 2.0 (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:31 ч.
Время просмотра видео
12:28 ч.
Время разговора (3G)
22:43 ч.
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XA1 Plus Dual
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя
Разрешение фото 5536 x 4152
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Спереди и сзади смартфона находится по одной камере. Основная на 23 МП имеет апертуру f/2.0 и фокусное расстояние 24 мм. Фото получаются качественными, но в хороших условиях освещения. Там есть традиционная светодиодная вспышка.

Фронтальный объектив оснастили 8-мегапиксельным сенсором с такой же апертурой и фокусным расстоянием 23 мм. Здесь также присутствует автофокус, который избавит от смазанных селфи-снимков.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
88 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XA1 Plus Dual могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XA1 Plus Dual

Оценка пользователей

2.3 из 5 баллов (4 голосов)

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