Фронтальная камера на 8 мегапикселей может делать широкоугольные фотографии. Она обладает апертурой f/2.4 и фокусным расстоянием 23 мм. Размер сенсора составляет 1/4 дюйма, автоматической фокусировки нет, а вспышка только экранная. Основная камера здесь одна — она имеет разрешение 23 МП и может снимать 4K-видео при 30 кадрах/с.