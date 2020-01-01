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Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Plus
Дисплей
61
Производительность
29
Батарея
71
Камера
49
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высоким контрастом
  • Солидная автономная работа
  • Крепкая конструкция и стильный дизайн
  • Удобное приложение камеры
  • Широкоугольная селфи-камера
  • Нет защиты от воды
  • Средняя производительность
  • Достаточно дорогой на старте продаж
  • Большой вес

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XA2 Плюс
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.15%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
512 нит

Sony Xperia XA2 Plus это типичный середнячок, который получил хороший IPS-экран диагональю 6 дюймов. Разрешение — 2160 на 1080 пикселей, которое обеспечивает плотность 403 точки на дюйм. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 имеет олеофобное покрытие.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XA2 Plus
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 75 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.15%
29

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XA2 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 508
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
829
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4087
AnTuTu Benchmark 7
84890

Технические характеристики Иксперия XA2 Плюс отвечают среднему ценовому диапазону. Он построен на платформе Qualcomm Snapdragon 630 с 8 ядрами на борту и графическим ускорителем Adreno 508. У него установлен модуль постоянной памяти eMMC 5.1 объемом 32 ГБ, оперативной LPDDR4 — 3 ГБ.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Размер системы из коробки 12 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:22 ч.
Время просмотра видео
12:51 ч.
Время разговора (3G)
29:22 ч.

Проводное подключение и зарядку обеспечивает современный порт USB Type-C. Последний позволяет быстро заряжать аккумулятор емкостью 3580 мАч при помощи технологии Quick Charge 3.0.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XA2 Plus
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя
Разрешение фото 5536 x 4152
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера на 8 мегапикселей может делать широкоугольные фотографии. Она обладает апертурой f/2.4 и фокусным расстоянием 23 мм. Размер сенсора составляет 1/4 дюйма, автоматической фокусировки нет, а вспышка только экранная. Основная камера здесь одна — она имеет разрешение 23 МП и может снимать 4K-видео при 30 кадрах/с.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300

В плане беспроводных технологий Sony Xperia XA2 Plus сильно преуспевает. На его борту есть Wi-Fi 802.11ac (2.4 Гц + 5 Гц), Bluetooth 5.0, NFC и GPS.

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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XA2 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XA2 Plus

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (7 голосов)

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