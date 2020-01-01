Sony Xperia XA2 Plus
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с высоким контрастом
- Солидная автономная работа
- Крепкая конструкция и стильный дизайн
- Удобное приложение камеры
- Широкоугольная селфи-камера
- Нет защиты от воды
- Средняя производительность
- Достаточно дорогой на старте продаж
- Большой вес
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.15%
Тесты дисплея
Sony Xperia XA2 Plus это типичный середнячок, который получил хороший IPS-экран диагональю 6 дюймов. Разрешение — 2160 на 1080 пикселей, которое обеспечивает плотность 403 точки на дюйм. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 имеет олеофобное покрытие.
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|9.6 мм
|Вес
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Иксперия XA2 Плюс отвечают среднему ценовому диапазону. Он построен на платформе Qualcomm Snapdragon 630 с 8 ядрами на борту и графическим ускорителем Adreno 508. У него установлен модуль постоянной памяти eMMC 5.1 объемом 32 ГБ, оперативной LPDDR4 — 3 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3580 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Проводное подключение и зарядку обеспечивает современный порт USB Type-C. Последний позволяет быстро заряжать аккумулятор емкостью 3580 мАч при помощи технологии Quick Charge 3.0.
Камеры
|Матрица
|23 мегапикселя
|Разрешение фото
|5536 x 4152
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (23 МП)
|Основной объектив
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фронтальная камера на 8 мегапикселей может делать широкоугольные фотографии. Она обладает апертурой f/2.4 и фокусным расстоянием 23 мм. Размер сенсора составляет 1/4 дюйма, автоматической фокусировки нет, а вспышка только экранная. Основная камера здесь одна — она имеет разрешение 23 МП и может снимать 4K-видео при 30 кадрах/с.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
В плане беспроводных технологий Sony Xperia XA2 Plus сильно преуспевает. На его борту есть Wi-Fi 802.11ac (2.4 Гц + 5 Гц), Bluetooth 5.0, NFC и GPS.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.44 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты