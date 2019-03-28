Sony Xperia XZ Premium
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Водонепроницаемый корпус
- 4K-экран с высокой яркостью
- Экстремальный режим замедленной съемки
- Bluetooth 5.0
- Среднее соотношение экрана к корпусу
- Панели сильно пачкаются во время использования
- Большая толщина корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|2160 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|801 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|69.65%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Sony Xperia XZ Premium — флагман 2017 года, с 4K-экраном с поддержкой технологии HDR, сверхбыстрой памятью, производительным процессором Snapdragon 835, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство, учитывая размеры 156 на 77 на 7.9 мм, не является эталоном для современных мобильных устройств, но может похвастаться сертификацией по стандарту IP68, что делает его пыле- и водонепроницаемым.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3230 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia XZ Premium от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Новая основная камера, которая находится внутри защищающего кольца, обладает 19-мегапиксельным сенсором Exmor RS, 5-осевой стабилизацией, а также возможностью записи 4K-видео. Смартфон имеет режим замедленной съемки, который способен записывать HD-видео при 960 кадрах/с (!). Фронтальная камера получила впечатляющий 12-мп сенсор и широкоугольные линзы с апертурой F/2.0.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.16 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Sony Xperia XZ Premium
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как записывать разговоры?
- Стандартными средствами сделать это не получится, но записывать разговоры вы сможете с помощью стороннего приложения, как, например, "Звондик".
Как сделать скриншот на Xperia XZ Premium?
- Способ стандартный для всех Android-устройств: нажмите одновременно кнопки громкости вниз и питания.
Насколько быстро заряжается аккумулятор смартфона?
- По заявлениям компании Qualcomm, технология Quick Charge 4.0 способна обеспечить 5 часами автономной работы за 5 минут зарядки. Новый флагман Сони Иксперия XZ Премиум способен зарядиться на половину за 15 минут.
Имеет ли смартфон систему охлаждения?
- Да, но это не обычная система из тепловых трубок, а графитовая пластина, которая лучше рассеивает тепло.