Как записывать разговоры?

- Стандартными средствами сделать это не получится, но записывать разговоры вы сможете с помощью стороннего приложения, как, например, "Звондик".

Как сделать скриншот на Xperia XZ Premium?

- Способ стандартный для всех Android-устройств: нажмите одновременно кнопки громкости вниз и питания.

Насколько быстро заряжается аккумулятор смартфона?

- По заявлениям компании Qualcomm, технология Quick Charge 4.0 способна обеспечить 5 часами автономной работы за 5 минут зарядки. Новый флагман Сони Иксперия XZ Премиум способен зарядиться на половину за 15 минут.

Имеет ли смартфон систему охлаждения?

- Да, но это не обычная система из тепловых трубок, а графитовая пластина, которая лучше рассеивает тепло.