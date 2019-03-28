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Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium
Дисплей
66
Производительность
49
Батарея
61
Камера
63
Итоговая оценка
61
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Водонепроницаемый корпус
  • 4K-экран с высокой яркостью
  • Экстремальный режим замедленной съемки
  • Bluetooth 5.0
  • Среднее соотношение экрана к корпусу
  • Панели сильно пачкаются во время использования
  • Большая толщина корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ Премиум
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 2160 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 801 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 69.65%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
565 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XZ Premium
Инфо
Высота 156 мм
Ширина 77 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.65%

Sony Xperia XZ Premium — флагман 2017 года, с 4K-экраном с поддержкой технологии HDR, сверхбыстрой памятью, производительным процессором Snapdragon 835, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство, учитывая размеры 156 на 77 на 7.9 мм, не является эталоном для современных мобильных устройств, но может похвастаться сертификацией по стандарту IP68, что делает его пыле- и водонепроницаемым.

49

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XZ Премиум и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1950
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5835
AnTuTu Benchmark 7
142816
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Размер системы из коробки 14 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 3230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:04 ч.
Время просмотра видео
8:04 ч.
Время разговора (3G)
18:54 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XZ Premium
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ Premium от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
82
Качества видео
84
Итоговая оценка камеры
83

Новая основная камера, которая находится внутри защищающего кольца, обладает 19-мегапиксельным сенсором Exmor RS, 5-осевой стабилизацией, а также возможностью записи 4K-видео. Смартфон имеет режим замедленной съемки, который способен записывать HD-видео при 960 кадрах/с (!). Фронтальная камера получила впечатляющий 12-мп сенсор и широкоугольные линзы с апертурой F/2.0.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
62 дБ
Музыка
65 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ Premium могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XZ Premium

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как записывать разговоры?

- Стандартными средствами сделать это не получится, но записывать разговоры вы сможете с помощью стороннего приложения, как, например, "Звондик".

Как сделать скриншот на Xperia XZ Premium?

- Способ стандартный для всех Android-устройств: нажмите одновременно кнопки громкости вниз и питания.

Насколько быстро заряжается аккумулятор смартфона?

- По заявлениям компании Qualcomm, технология Quick Charge 4.0 способна обеспечить 5 часами автономной работы за 5 минут зарядки. Новый флагман Сони Иксперия XZ Премиум способен зарядиться на половину за 15 минут.

Имеет ли смартфон систему охлаждения?

- Да, но это не обычная система из тепловых трубок, а графитовая пластина, которая лучше рассеивает тепло. 

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (31 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Ryadovoy Pupkin 28 марта 2019 18:46
Телефон фуфло за 55тысяч. Глючит постоянно. Даже элементарного радио нет. Календарь неудобный гугловский и много всяких недоделок. Простая зетка лучше
-3 Ответить
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