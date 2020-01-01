Могут ли обе SIM-карты работать в сети четвертого поколения?

- Да, без каких-либо проблем. Скорость передачи данных сохраняется на достойном уровне, независимо от того, на какой карточке включен Интернет.

Есть ли в Sony Xperia XZ1 3.5 мм порт для наушников?

- Конечно, он находится на верхней грани корпуса.

Хорошо ли работает модель LTE?

- В области работы мобильной сети Сони Иксперия XZ1 равных нет, поскольку смартфон оборудован 4 антеннами, которые обеспечивают скорость передачи данных по LTE до 1.2 Гбит/с.