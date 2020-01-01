Sony Xperia XZ1
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- HDR-экран
- Запас производительности
- Уникальный сенсор Motion Eye
- Быстрая зарядка
- Превосходный звук по Bluetooth
- Водонепроницаемый корпус
- Android Pay
- Стереодинамики
- Нет беспроводной зарядки
- Относительно старый Bluetooth
- Автономность
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|69.22%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Отзывы о Xperia ZX1 свидетельствуют о том, что устройство оказалось удачным. Стеклянные панели хоть и не практичны, но создают ощущение яркого и современного телефона. Для защиты передней и задней панелей используется Corning Gorilla Glass 5. На нижней грани находятся вход на USB Type-C и микрофон, а на верхней расположен 3.5 мм коннектор для наушников и второй микрофон. Имеющиеся здесь стереодинамики оказались спереди, что обеспечивает хорошее звучание и удобство.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|2700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Новинка 2017 года от Sony оборудована 19-мегапиксельным сенсором Motion Eye (IMX400), который отвечает за съемку на основную камеру. Главная его фишка заключается в автоматическом фотографировании движущихся объектов, чтобы пользователь не пропускал важные моменты в жизни. Сони Иксперия XZ1 также может похвастаться замедленной съемкой при 960 кадрах в секунду. Фронтальная камера получила стандартный модуль с апертурой f/2.0.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Стоит подчеркнуть, что цена Сони Иксперия XZ1 в 46 900 рублей соответствует его начинке. Он обладает NFC, двухдиапазонным Wi-Fi ac, хорошим звуком на выходе благодаря технологиям AptX и LDAC, а также высокосоростным LTE-интернетом по 16-й категории.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Sony Xperia XZ1
FAQ - Ответы на частые вопросы
Могут ли обе SIM-карты работать в сети четвертого поколения?
- Да, без каких-либо проблем. Скорость передачи данных сохраняется на достойном уровне, независимо от того, на какой карточке включен Интернет.
Есть ли в Sony Xperia XZ1 3.5 мм порт для наушников?
- Конечно, он находится на верхней грани корпуса.
Хорошо ли работает модель LTE?
- В области работы мобильной сети Сони Иксперия XZ1 равных нет, поскольку смартфон оборудован 4 антеннами, которые обеспечивают скорость передачи данных по LTE до 1.2 Гбит/с.