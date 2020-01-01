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Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1
Дисплей
61
Производительность
45
Батарея
61
Камера
58
Итоговая оценка
59
Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • HDR-экран
  • Запас производительности
  • Уникальный сенсор Motion Eye
  • Быстрая зарядка
  • Превосходный звук по Bluetooth
  • Водонепроницаемый корпус
  • Android Pay
  • Стереодинамики
  • Нет беспроводной зарядки
  • Относительно старый Bluetooth
  • Автономность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ1
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 69.22%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
567 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XZ1
Инфо
Высота 148 мм
Ширина 73 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.22%

Отзывы о Xperia ZX1 свидетельствуют о том, что устройство оказалось удачным. Стеклянные панели хоть и не практичны, но создают ощущение яркого и современного телефона. Для защиты передней и задней панелей используется Corning Gorilla Glass 5. На нижней грани находятся вход на USB Type-C и микрофон, а на верхней расположен 3.5 мм коннектор для наушников и второй микрофон. Имеющиеся здесь стереодинамики оказались спереди, что обеспечивает хорошее звучание и удобство.

45

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XZ1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1891
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6484
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 7
148190
AnTuTu Benchmark 8
194395
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Размер системы из коробки 13 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:28 ч.
Время просмотра видео
11:38 ч.
Время разговора (3G)
20:22 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XZ1
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Новинка 2017 года от Sony оборудована 19-мегапиксельным сенсором Motion Eye (IMX400), который отвечает за съемку на основную камеру. Главная его фишка заключается в автоматическом фотографировании движущихся объектов, чтобы пользователь не пропускал важные моменты в жизни. Сони Иксперия XZ1 также может похвастаться замедленной съемкой при 960 кадрах в секунду. Фронтальная камера получила стандартный модуль с апертурой f/2.0.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300

Стоит подчеркнуть, что цена Сони Иксперия XZ1 в 46 900 рублей соответствует его начинке. Он обладает NFC, двухдиапазонным Wi-Fi ac, хорошим звуком на выходе благодаря технологиям AptX и LDAC, а также высокосоростным LTE-интернетом по 16-й категории.

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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
68 дБ
Звонок
69 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XZ1

FAQ - Ответы на частые вопросы

Могут ли обе SIM-карты работать в сети четвертого поколения?

- Да, без каких-либо проблем. Скорость передачи данных сохраняется на достойном уровне, независимо от того, на какой карточке включен Интернет.

Есть ли в Sony Xperia XZ1 3.5 мм порт для наушников?

- Конечно, он находится на верхней грани корпуса.

Хорошо ли работает модель LTE?

- В области работы мобильной сети Сони Иксперия XZ1 равных нет, поскольку смартфон оборудован 4 антеннами, которые обеспечивают скорость передачи данных по LTE до 1.2 Гбит/с.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (22 голосов)

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