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Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2
Дисплей
63
Производительность
67
Батарея
69
Камера
56
Итоговая оценка
66
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошие показатели автономности
  • Впечатляющий звук из стереодинамиков
  • Топовый процессор — нет проблем с быстродействием
  • Влагозащищенный корпус
  • Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
  • Много вариантов расцветки
  • Скользкая поверхность корпуса
  • Селфи-камера могла бы снимать лучше
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Сложный интерфейс съемки с частотой 960 кадров/с

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ2
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Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 76.36%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
615 нит

Sony оснастила 5.7-дюймовый экран целым рядом фирменных технологий. IPS-панель с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей) получила надстройки Triluminos и X-Reality Engine. Первая расширяет диапазон отображаемых цветов, а вторая улучшает четкость изображения.

65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XZ2
Инфо
Высота 153 мм
Ширина 72 мм
Толщина 11.1 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.36%
67

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XZ2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2435
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8408
AnTuTu Benchmark 7
260405

Sony Xperia XZ2 работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который состоит из двух кластеров Kryo 385. Первый малопроизводительный имеет номинальную тактовую частоту 1.8 ГГц, а второй высокопроизводительный — 2.8 ГГц. Чипсет построен по 10-нанометровому техпроцессу. Для обработки 3D-графики используется графический адаптер Adreno 630 с тактовой частотой 710 МГц.

Есть два варианта характеристик Сони Иксперия XZ2: первый оборудован 4 ГБ оперативной памяти, а второй 6 ГБ. У них у обоих есть 64 ГБ флеш-накопителя для хранения данных. Никуда не делась возможность расширения памяти — она позволяет увеличить объем внутреннего накопителя на 400 ГБ.

73

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3180 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:17 ч.
Время просмотра видео
10:51 ч.
Время разговора (3G)
18:54 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XZ2
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (19 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

У данного смартфона установлен один объектив основной камеры с 19-мегапиксельным сенсором Motion Eye, который носит кодовое имя IMX400 Exmor RS. Идентичный сенсор используется в XZ Premium.

Спереди у него находится 5-мегапиксельный модуль с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 23 мм. Автофокуса нет, но зато пользователю доступна экранная вспышка.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
78 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XZ2

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (12 голосов)

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