Sony Xperia XZ2
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошие показатели автономности
- Впечатляющий звук из стереодинамиков
- Топовый процессор — нет проблем с быстродействием
- Влагозащищенный корпус
- Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
- Много вариантов расцветки
- Скользкая поверхность корпуса
- Селфи-камера могла бы снимать лучше
- Нет оптической стабилизации изображения
- Сложный интерфейс съемки с частотой 960 кадров/с
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|76.36%
Тесты дисплея
Sony оснастила 5.7-дюймовый экран целым рядом фирменных технологий. IPS-панель с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей) получила надстройки Triluminos и X-Reality Engine. Первая расширяет диапазон отображаемых цветов, а вторая улучшает четкость изображения.
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|Ширина
|72 мм
|Толщина
|11.1 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Sony Xperia XZ2 работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который состоит из двух кластеров Kryo 385. Первый малопроизводительный имеет номинальную тактовую частоту 1.8 ГГц, а второй высокопроизводительный — 2.8 ГГц. Чипсет построен по 10-нанометровому техпроцессу. Для обработки 3D-графики используется графический адаптер Adreno 630 с тактовой частотой 710 МГц.
Есть два варианта характеристик Сони Иксперия XZ2: первый оборудован 4 ГБ оперативной памяти, а второй 6 ГБ. У них у обоих есть 64 ГБ флеш-накопителя для хранения данных. Никуда не делась возможность расширения памяти — она позволяет увеличить объем внутреннего накопителя на 400 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3180 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
У данного смартфона установлен один объектив основной камеры с 19-мегапиксельным сенсором Motion Eye, который носит кодовое имя IMX400 Exmor RS. Идентичный сенсор используется в XZ Premium.
Спереди у него находится 5-мегапиксельный модуль с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 23 мм. Автофокуса нет, но зато пользователю доступна экранная вспышка.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.94 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты