Тесты в бенчмарках

Sony Xperia XZ2 работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который состоит из двух кластеров Kryo 385. Первый малопроизводительный имеет номинальную тактовую частоту 1.8 ГГц, а второй высокопроизводительный — 2.8 ГГц. Чипсет построен по 10-нанометровому техпроцессу. Для обработки 3D-графики используется графический адаптер Adreno 630 с тактовой частотой 710 МГц.

Есть два варианта характеристик Сони Иксперия XZ2: первый оборудован 4 ГБ оперативной памяти, а второй 6 ГБ. У них у обоих есть 64 ГБ флеш-накопителя для хранения данных. Никуда не делась возможность расширения памяти — она позволяет увеличить объем внутреннего накопителя на 400 ГБ.