Sony Xperia XZ2 Compact
Дисплей
66
Производительность
62
Батарея
63
Камера
55
Итоговая оценка
64
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Влагозащищенный дизайн
- Эффективное потребление энергии
- Возможность записи видео 960 кадров/с
- Громкие стереодинамики
- Хорошее соотношение цены к качеству
- Дорогостоящий ремонт стеклянных панелей
- Нельзя заряжать беспроводным путем
- Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ2 Компакт
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|483 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|73.76%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
571 нит
Диагональ экрана составляет всего 5 дюймов, и это очень мало, учитывая запросы нынешних пользователей. Зато благодаря высокому разрешению, изображение становится четким и чистым.
56
Дизайн и корпус
|Высота
|135 мм
|Ширина
|65 мм
|Толщина
|12.1 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.76%
62
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2471
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8385
AnTuTu Benchmark 7
262741
AnTuTu Benchmark 8
332635
Телефон имеет топовые технические характеристики, он построен на мощной платформе Qualcomm. Следовательно, никаких проблем с производительностью ждать не стоит. Благодаря многоядерной графике пользователь может играть в любые игры.
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 104 место
73
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
63
Батарея
|Объем
|2870 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:04 ч.
Время просмотра видео
10:24 ч.
Время разговора (3G)
19:20 ч.
55
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
82
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Производитель не поскупился на беспроводные технологии, поэтому Иксперия XZ2 Compact оборудован всеми необходимыми модулями. Проводное подключение обеспечивает универсальный порт USB Type-C.
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
65.7 дБ
Музыка
72.5 дБ
Звонок
82.5 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.77 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.05 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ2 Compact могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Sony Xperia XZ2 Compact
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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