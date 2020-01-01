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Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Compact
Дисплей
66
Производительность
62
Батарея
63
Камера
55
Итоговая оценка
64
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Влагозащищенный дизайн
  • Эффективное потребление энергии
  • Возможность записи видео 960 кадров/с
  • Громкие стереодинамики
  • Хорошее соотношение цены к качеству
  • Дорогостоящий ремонт стеклянных панелей
  • Нельзя заряжать беспроводным путем
  • Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ2 Компакт
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 483 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.76%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
571 нит

Диагональ экрана составляет всего 5 дюймов, и это очень мало, учитывая запросы нынешних пользователей. Зато благодаря высокому разрешению, изображение становится четким и чистым.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XZ2 Compact
Инфо
Высота 135 мм
Ширина 65 мм
Толщина 12.1 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.76%
62

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XZ2 Компакт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2471
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8385
AnTuTu Benchmark 7
262741
AnTuTu Benchmark 8
332635

Телефон имеет топовые технические характеристики, он построен на мощной платформе Qualcomm. Следовательно, никаких проблем с производительностью ждать не стоит. Благодаря многоядерной графике пользователь может играть в любые игры.

73

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:04 ч.
Время просмотра видео
10:24 ч.
Время разговора (3G)
19:20 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XZ2 Compact
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300

Производитель не поскупился на беспроводные технологии, поэтому Иксперия XZ2 Compact оборудован всеми необходимыми модулями. Проводное подключение обеспечивает универсальный порт USB Type-C.

71

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.7 дБ
Музыка
72.5 дБ
Звонок
82.5 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ2 Compact могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XZ2 Compact

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

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