Sony Xperia XZ3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть быстрая и беспроводная зарядки
- Высокопроизводительный порт Type-C Gen 1
- Присутствует NFC
- Android 9 Pie прямо из коробки
- Прекрасный экран P-OLED
- Замедленная съемка в высоком разрешении
- Нет 3.5 мм аудиоразъема
- Неудачное расположение сканера отпечатков пальцев
- Тяжелый (193 грамма)
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.81%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Раньше Сони использовала экраны, выполненные по технологии IPS, но в этот раз она взяла в качестве основы P-OLED. Разрешение матрицы составляет 2880 на 1440 точек.
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|9.9 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Sony Xperia XZ3 получил собственный, уникальный дизайн. Японский производитель не пошел на поводу современных трендов, то есть у него нет выреза в экране и камера сзади — одиночная.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3330 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Основная камера, оснащенная собственной светодиодной вспышкой, получила 19-мегапиксельный сенсор Exmor RS. размер пикселей внутри равен 1.22 микметрам, и камера способна снимать обычное 4K-видео (2160p) при 30 кадрах в секунду или замедленное Full HD (1080p) при 960 кадрах в секунду. Спереди разместилась 13-мегапиксельная фронталка с 8-кратным цифровым приближением и апертурой f/2.0. Характеристики камер на этом не заканчиваются: чтобы картинка оставалась четкой движении, производитель оснастил устройство многоосевой стабилизацией.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.868 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.07 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Sony Xperia XZ3
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какая пропускная способность порта Type-C в Sony Xperia XZ3?
- Здесь используется стандартный порт Gen 1, максимальная пропускная способность которого составляет 5 Гбит/с. Это значительно больше, чем у обычного microUSB.
Поддерживает ли телефон 5G-подключение?
- Нет, он получил 1.2-гигабитный LTE.