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Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
Дисплей
76
Производительность
59
Батарея
71
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть быстрая и беспроводная зарядки
  • Высокопроизводительный порт Type-C Gen 1
  • Присутствует NFC
  • Android 9 Pie прямо из коробки
  • Прекрасный экран P-OLED
  • Замедленная съемка в высоком разрешении
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема
  • Неудачное расположение сканера отпечатков пальцев
  • Тяжелый (193 грамма)

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия XZ3
76

Экран

Тип OLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.81%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
619 нит

Раньше Сони использовала экраны, выполненные по технологии IPS, но в этот раз она взяла в качестве основы P-OLED. Разрешение матрицы составляет 2880 на 1440 точек.

70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia XZ3
Инфо
Высота 153 мм
Ширина 73 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.81%

Sony Xperia XZ3 получил собственный, уникальный дизайн. Японский производитель не пошел на поводу современных трендов, то есть у него нет выреза в экране и камера сзади — одиночная.

59

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия XZ3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2401
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8509
Geekbench 5 (одноядерный)
492
Geekbench 5 (многоядерный)
1988
AnTuTu Benchmark 7
255598
AnTuTu Benchmark 8
287464
73

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3330 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:50 ч.
Время просмотра видео
10:30 ч.
Время разговора (3G)
26:40 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia XZ3
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872
Зум Цифровой (без потери качества)
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (19 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
76
Качества видео
85
Итоговая оценка камеры
79

Основная камера, оснащенная собственной светодиодной вспышкой, получила 19-мегапиксельный сенсор Exmor RS. размер пикселей внутри равен 1.22 микметрам, и камера способна снимать обычное 4K-видео (2160p) при 30 кадрах в секунду или замедленное Full HD (1080p) при 960 кадрах в секунду. Спереди разместилась 13-мегапиксельная фронталка с 8-кратным цифровым приближением и апертурой f/2.0. Характеристики камер на этом не заканчиваются: чтобы картинка оставалась четкой движении, производитель оснастил устройство многоосевой стабилизацией.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.868 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia XZ3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia XZ3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какая пропускная способность порта Type-C в Sony Xperia XZ3?

- Здесь используется стандартный порт Gen 1, максимальная пропускная способность которого составляет 5 Гбит/с. Это значительно больше, чем у обычного microUSB.

Поддерживает ли телефон 5G-подключение?

- Нет, он получил 1.2-гигабитный LTE.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (13 голосов)

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