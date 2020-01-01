Тесты камеры от DxOMark

Основная камера, оснащенная собственной светодиодной вспышкой, получила 19-мегапиксельный сенсор Exmor RS. размер пикселей внутри равен 1.22 микметрам, и камера способна снимать обычное 4K-видео (2160p) при 30 кадрах в секунду или замедленное Full HD (1080p) при 960 кадрах в секунду. Спереди разместилась 13-мегапиксельная фронталка с 8-кратным цифровым приближением и апертурой f/2.0. Характеристики камер на этом не заканчиваются: чтобы картинка оставалась четкой движении, производитель оснастил устройство многоосевой стабилизацией.