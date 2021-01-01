Tecno Camon 17 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошая производительность камеры – есть автофокус в сверхширокоугольном объективе
- Впечатляющая автономность благодаря батарее на 5000 мАч
- IPS-экран с повышенной частотой обновления 90 Гц
- Громкие стереодинамики
- Нет запаса яркости дисплея
- Отсутствует отдельный объектив макросъемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 17 Про
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
Tecno Camon 17 Pro является одним из самых крупных смартфонов благодаря огромному 6.8-дюймовому дисплею. Он имеет солидное разрешение, поэтому картинка выглядит хорошо – никаких пикселей не видно. Частота обновления 90 Гц обеспечивает более плавную работу смартфона в целом.
Дизайн и корпус
|Высота
|168.9 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 7.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
Батарея здесь достаточно большая, но такие габариты можно было уместить побольше емкости. Стоит рассчитывать минимум день автономной работы, а если не играть в игры или редко пользоваться камерой, то получает целых 2 дня работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядить устройство наполовину за 30 минут.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Оптический
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера оказалась хорошей, но отсутствие макросъемки многие посчитают недостатком. Дневные снимки обладают достаточной четкостью и низким уровнем шумов, детализация тоже вполне солидная. Динамический диапазон – средний, а в некоторых ситуациях наблюдается тенденция к выцветанию картинки. Сверхширокоугольный объектив снимает неплохо, однако в глаза бросается слабый динамический диапазон.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол