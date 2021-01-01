Батарея здесь достаточно большая, но такие габариты можно было уместить побольше емкости. Стоит рассчитывать минимум день автономной работы, а если не играть в игры или редко пользоваться камерой, то получает целых 2 дня работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядить устройство наполовину за 30 минут.