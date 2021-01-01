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Tecno Camon 17 Pro

Tecno Camon 17 Pro
Дисплей
75
Производительность
63
Батарея
78
Камера
73
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая производительность камеры – есть автофокус в сверхширокоугольном объективе
  • Впечатляющая автономность благодаря батарее на 5000 мАч
  • IPS-экран с повышенной частотой обновления 90 Гц
  • Громкие стереодинамики
  • Нет запаса яркости дисплея
  • Отсутствует отдельный объектив макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 17 Про
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%
Максимальная яркость
503 нит

Tecno Camon 17 Pro является одним из самых крупных смартфонов благодаря огромному 6.8-дюймовому дисплею. Он имеет солидное разрешение, поэтому картинка выглядит хорошо – никаких пикселей не видно. Частота обновления 90 Гц обеспечивает более плавную работу смартфона в целом.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 17 Pro
Высота 168.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
63

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 17 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
510
Geekbench 5 (многоядерный)
1658
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч.

Батарея здесь достаточно большая, но такие габариты можно было уместить побольше емкости. Стоит рассчитывать минимум день автономной работы, а если не играть в игры или редко пользоваться камерой, то получает целых 2 дня работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядить устройство наполовину за 30 минут.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 17 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Оптический
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера оказалась хорошей, но отсутствие макросъемки многие посчитают недостатком. Дневные снимки обладают достаточной четкостью и низким уровнем шумов, детализация тоже вполне солидная. Динамический диапазон – средний, а в некоторых ситуациях наблюдается тенденция к выцветанию картинки. Сверхширокоугольный объектив снимает неплохо, однако в глаза бросается слабый динамический диапазон.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 17 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Camon 17 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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