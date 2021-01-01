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Tecno Camon 17P

Tecno Camon 17P
Дисплей
66
Производительность
44
Батарея
78
Камера
64
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей большой диагонали с высоким разрешением
  • Быстро разблокируется с помощью сканера отпечатков пальцев и сканера лица
  • Хорошая автономность и поддержка быстрой зарядки
  • Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой
  • Имеется раздельный лоток для SIM-карты и поддержка NFC
  • Камеры снимают неплохо только в хороших условиях освещения
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Установлен медленный по скорости накопитель

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 17p
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Максимальная яркость
438 нит

Tecno Camon 17P имеет большой дисплей, но благодаря высокому разрешению рассмотреть пиксели по отдельности нереально. Углы обзора не доставляют неудобств, отзывчивость сенсора наверняка устроит обычного пользователя, хотя он поддерживает одновременную работу всего 5 пальцев. Передняя панель покрыта качественным олеофобным покрытием, и это сразу чувствуется.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 17P
Высота 168.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
44

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 17p и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
369
Geekbench 5 (многоядерный)
1330
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 17P
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Учитывая цену смартфона, камеры снимают неплохо, но функционал ограничен. Здесь нет сверхширокоугольной съемки, но есть макро. Что касается качества, в некоторых ситуациях снимки получаются пересвеченными, искусственный интеллект заметно помогает улучшить это. Искусственный интеллект работает всегда – для него предусмотрен отдельный объектив.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 17P могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Camon 17P

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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