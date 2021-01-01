Tecno Camon 17P
Дисплей
66
Производительность
44
Батарея
78
Камера
64
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей большой диагонали с высоким разрешением
- Быстро разблокируется с помощью сканера отпечатков пальцев и сканера лица
- Хорошая автономность и поддержка быстрой зарядки
- Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой
- Имеется раздельный лоток для SIM-карты и поддержка NFC
- Камеры снимают неплохо только в хороших условиях освещения
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Установлен медленный по скорости накопитель
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 17p
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
Максимальная яркость
438 нит
Tecno Camon 17P имеет большой дисплей, но благодаря высокому разрешению рассмотреть пиксели по отдельности нереально. Углы обзора не доставляют неудобств, отзывчивость сенсора наверняка устроит обычного пользователя, хотя он поддерживает одновременную работу всего 5 пальцев. Передняя панель покрыта качественным олеофобным покрытием, и это сразу чувствуется.
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Дизайн и корпус
|Высота
|168.7 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
44
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
369
Geekbench 5 (многоядерный)
1330
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 122 место
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 7.6
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Учитывая цену смартфона, камеры снимают неплохо, но функционал ограничен. Здесь нет сверхширокоугольной съемки, но есть макро. Что касается качества, в некоторых ситуациях снимки получаются пересвеченными, искусственный интеллект заметно помогает улучшить это. Искусственный интеллект работает всегда – для него предусмотрен отдельный объектив.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 17P могут отличаться в зависимости от региона.