Учитывая цену смартфона, камеры снимают неплохо, но функционал ограничен. Здесь нет сверхширокоугольной съемки, но есть макро. Что касается качества, в некоторых ситуациях снимки получаются пересвеченными, искусственный интеллект заметно помогает улучшить это. Искусственный интеллект работает всегда – для него предусмотрен отдельный объектив.