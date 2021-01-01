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Tecno Camon 18

Tecno Camon 18
Дисплей
74
Производительность
36
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
62
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц
  • Процессор позволяет поиграть с комфортом
  • Функциональная камера - есть ночной режим
  • Поддерживается NFC
  • Емкая батарея поддержкой быстрой зарядки
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Достаточно большие рамки экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 18
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Максимальная яркость
547 нит

Tecno Camon 18 получил неплохой FHD-дисплей, характеризующийся неплохой плотностью пикселей. Это говорит о том, что никаких проблем с четкостью изображения не возникнет. Уровень яркости в 550 нит можно назвать вполне достаточным – это хватает повседневного использования. На передней панели наклеена пленка, так что дисплей не будет царапаться.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 18
Высота 168.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
36

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 18 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
371
Geekbench 5 (многоядерный)
1348
AnTuTu Benchmark 9
251875
CPU 68485
GPU 57284
Memory 47185
UX 81282
Total score 251875
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 18
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера вполне обычная, но очень функциональная, учитывая наличие портретного и ночного режимов съемки. Качество откровенно среднее, но по необходимости можно сделать неплохой снимок ночной улицы без существенных недостатков. Мы заметили, что иногда картинка становится сильно мыльной из-за слабой детализации.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклеенная пленка
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 18 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Camon 18

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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