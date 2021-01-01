Tecno Camon 18 получил неплохой FHD-дисплей, характеризующийся неплохой плотностью пикселей. Это говорит о том, что никаких проблем с четкостью изображения не возникнет. Уровень яркости в 550 нит можно назвать вполне достаточным – это хватает повседневного использования. На передней панели наклеена пленка, так что дисплей не будет царапаться.