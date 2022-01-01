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Tecno Camon 18 Premier

Tecno Camon 18 Premier
Дисплей
81
Производительность
46
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий 120-герцовый AMOLED-дисплей
  • Камера оснащена объективом с 5-кратным оптическим зумом
  • Задняя крышка покрыта стеклом, что обеспечивает приятные тактильные и визуальные ощущения
  • 33-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Качество фотографий и видео оставляет желать лучшего
  • Не хватает запаса производительности
  • Нет поддержки записи 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 18 Premier
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Максимальная яркость
419 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 18 Premier
Высота 163.8 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 200.6 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
46

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 18 Premier и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
512
Geekbench 5 (многоядерный)
1749
AnTuTu Benchmark 9
336635
CPU 90133
GPU 77217
Memory 77407
UX 92729
Total score 336635
Источники: 3DMark [3]
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0
79

Батарея

Характеристики
Объем 4750 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
16:46 ч.
Время разговора (3G)
37:14 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 18 Premier
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Оптический, 5x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 18 Premier могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Camon 18 Premier или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
2. Tecno Camon 18 Premier или Samsung Galaxy A52
3. Tecno Camon 18 Premier или Samsung Galaxy A72
4. Tecno Camon 18 Premier или Xiaomi Poco X3 Pro
5. Tecno Camon 18 Premier или Camon 17 Pro
6. Tecno Camon 18 Premier или Phantom X
7. Tecno Camon 18 Premier или Infinix Zero X Pro
8. Tecno Camon 18 Premier или Infinix Note 11 Pro
9. Tecno Camon 18 Premier или Camon 18P

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