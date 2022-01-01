Tecno Camon 18 Premier Дисплей 81 Производительность 46 Батарея 79 Камера 69 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий 120-герцовый AMOLED-дисплей

Камера оснащена объективом с 5-кратным оптическим зумом

Задняя крышка покрыта стеклом, что обеспечивает приятные тактильные и визуальные ощущения

33-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев Качество фотографий и видео оставляет желать лучшего

Не хватает запаса производительности

Нет поддержки записи 4K-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 18 Premier

81 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.2% Максимальная яркость 419 нит

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 18 Premier Высота 163.8 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.2 мм Вес 200.6 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.2%

46 Производительность Все характеристики чипа Текно Камон 18 Premier и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 512 Geekbench 5 (многоядерный) 1749 AnTuTu Benchmark 9 336635 CPU 90133 GPU 77217 Memory 77407 UX 92729 Total score 336635 Источники: 3DMark [3]

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI HIOS 8.0

79 Батарея Характеристики Объем 4750 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:05 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 12:38 ч. Время просмотра видео 16:46 ч. Время разговора (3G) 37:14 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Camon 18 Premier Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Оптический, 5x Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 135 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Защитная пленка на экран

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 18 Premier могут отличаться в зависимости от региона.