Tecno Camon 18 Premier
Дисплей
81
Производительность
46
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий 120-герцовый AMOLED-дисплей
- Камера оснащена объективом с 5-кратным оптическим зумом
- Задняя крышка покрыта стеклом, что обеспечивает приятные тактильные и визуальные ощущения
- 33-ваттный адаптер питания идет в комплекте
- Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
- Качество фотографий и видео оставляет желать лучшего
- Не хватает запаса производительности
- Нет поддержки записи 4K-видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 18 Premier
81
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
Максимальная яркость
419 нит
60
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|200.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
46
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
512
Geekbench 5 (многоядерный)
1749
AnTuTu Benchmark 9
336635
|CPU
|90133
|GPU
|77217
|Memory
|77407
|UX
|92729
|Total score
|336635
Источники: 3DMark [3]
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 8.0
79
Батарея
|Объем
|4750 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
16:46 ч.
Время разговора (3G)
37:14 ч.
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
71
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 18 Premier могут отличаться в зависимости от региона.