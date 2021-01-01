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Tecno Camon 18P

Tecno Camon 18P
Дисплей
80
Производительность
49
Батарея
78
Камера
68
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей большой диагонали и повышенной частотой обновления 120 Гц
  • Камера с телеобъективом – имеется 1.7-кратное приближение
  • Емкая батарея с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки
  • Производительности достаточно для игр
  • Есть поддержка NFC
  • Нет сверхширокоугольного объектива
  • Рамки экрана достаточно большие

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 18p
80

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Максимальная яркость
547 нит

Tecno Camon 18P имеет неплохой экран с высоким разрешением, которого хватает для большой диагонали в 6.8 дюймов. Его фишкой является повышенная частота обновления 120 Гц, улучшает плавность работы смартфона. Посередине имеет круглый вырез для фронтальной камеры, но он не мешает пользоваться устройством.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 18P
Высота 168.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
49

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 18p и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
541
Geekbench 5 (многоядерный)
1879
AnTuTu Benchmark 9
349197
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч.

Батарея на 5000 мАч обеспечивает вполне ожидаемую автономность – можете рассчитывать на сутки работы смартфона без подзарядки. Он комплектуется 33-ваттным адаптером питания, который заряжает аппарат менее чем за 2 часа.

68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 18P
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.7x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера оказалась вполне неплохой, но качество видеосъемки заметно хуже, чем фотосъемки. Однако, здесь имеется отдельный объектив с оптическим приближение 1.7x. Он хорошо справляется со своей задачей, хотя стабилизация могла бы быть немного лучше.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 18P могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Camon 18P

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

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