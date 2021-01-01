Камера оказалась вполне неплохой, но качество видеосъемки заметно хуже, чем фотосъемки. Однако, здесь имеется отдельный объектив с оптическим приближение 1.7x. Он хорошо справляется со своей задачей, хотя стабилизация могла бы быть немного лучше.