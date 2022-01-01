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Tecno Camon 19 Neo

Tecno Camon 19 Neo
Дисплей
70
Производительность
33
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран огромной диагонали, но с подходящим разрешение, что обеспечивает высокую плотность пикселей
  • 48-мегапиксельная основная камера с портретной съемкой
  • Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой
  • Сканер отпечатков пальцев расположен в удобном месте
  • Поддерживает быструю зарядку и соответствующий адаптер питания идет в комплекте
  • Дисплей получил частоту обновления 60 Гц, тогда как некоторые соперники имеют 90 Гц
  • Камера лишена сверхшироокоугольной съемки
  • Нет гироскопа

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 Нео
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19 Neo
Высота 168.84 мм
Ширина 76.94 мм
Толщина 8.47 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
33

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 19 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
349
Geekbench 5 (многоядерный)
1250
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:32 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 19 Neo
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 11 против Tecno Camon 19 Neo
2. Oppo Realme Narzo 50 против Tecno Camon 19 Neo
3. Infinix Note 12 против Tecno Camon 19 Neo
4. Tecno Camon 19 против Camon 19 Neo

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