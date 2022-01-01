Tecno Camon 19 Neo Дисплей 70 Производительность 33 Батарея 78 Камера 59 Итоговая оценка 60 Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран огромной диагонали, но с подходящим разрешение, что обеспечивает высокую плотность пикселей

48-мегапиксельная основная камера с портретной съемкой

Фронтальная камера оснащена двойной вспышкой

Сканер отпечатков пальцев расположен в удобном месте

Поддерживает быструю зарядку и соответствующий адаптер питания идет в комплекте Дисплей получил частоту обновления 60 Гц, тогда как некоторые соперники имеют 90 Гц

Камера лишена сверхшироокоугольной съемки

Нет гироскопа

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 Нео

70 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.6%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19 Neo Высота 168.84 мм Ширина 76.94 мм Толщина 8.47 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

33 Производительность Все характеристики чипа Текно Камон 19 Нео и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 349 Geekbench 5 (многоядерный) 1250

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HIOS 8.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Время полной зарядки 2:32 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Camon 19 Neo Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 Neo могут отличаться в зависимости от региона.