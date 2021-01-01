Tecno Phantom X
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная производительность камеры в вечернее время
- Большой объем встроенной памяти с поддержкой карт памяти MicroSD
- Изогнутый по краям дисплей выглядит первоклассно
- Есть 3.5 мм вход и NFC-модуль
- Невысокий уровень яркости экрана – на улице плохо читается
- Скорость зарядки ниже заявленной
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом Х
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Tecno Phantom X имеет современный дизайн – с обеих сторон он защищен стеклом. Однако поверхность быстро покрывается отпечатками пальцев, поэтому ее постоянно нужно протирать, чтобы сохранить приятный внешний вид. В левом верхнем углу имеет достаточно большой вырез для двойной фронтальной камеры, которая сразу бросается в глаза. Основная камера существенно выпирает из корпуса, но комплектный чехол компенсирует это.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 7.6
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (56% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Качество фотографий в дневное время не впечатляет, но резкость хорошая в своем классе. Динамический диапазон относительно широкий, а уровень шумов низкий. В некоторых условиях фотографии получаются выцветшими, на них видны размытые зоны по неизвестным нам причинам. Сделанные в помещении кадры на удивление содержат мало шумов. Вечерние получаются еще более четкими.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура