Качество фотографий в дневное время не впечатляет, но резкость хорошая в своем классе. Динамический диапазон относительно широкий, а уровень шумов низкий. В некоторых условиях фотографии получаются выцветшими, на них видны размытые зоны по неизвестным нам причинам. Сделанные в помещении кадры на удивление содержат мало шумов. Вечерние получаются еще более четкими.