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Tecno Phantom X

Tecno Phantom X
Дисплей
76
Производительность
63
Батарея
82
Камера
67
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная производительность камеры в вечернее время
  • Большой объем встроенной памяти с поддержкой карт памяти MicroSD
  • Изогнутый по краям дисплей выглядит первоклассно
  • Есть 3.5 мм вход и NFC-модуль
  • Невысокий уровень яркости экрана – на улице плохо читается
  • Скорость зарядки ниже заявленной

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом Х
76

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.3%
Максимальная яркость
447 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X
Высота 163.5 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.3%

Tecno Phantom X имеет современный дизайн – с обеих сторон он защищен стеклом. Однако поверхность быстро покрывается отпечатками пальцев, поэтому ее постоянно нужно протирать, чтобы сохранить приятный внешний вид. В левом верхнем углу имеет достаточно большой вырез для двойной фронтальной камеры, которая сразу бросается в глаза. Основная камера существенно выпирает из корпуса, но комплектный чехол компенсирует это.

63

Производительность

Все характеристики чипа Текно Фантом Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
497
Geekbench 5 (многоядерный)
1648
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6
82

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:40 ч.
Время просмотра видео
16:20 ч.
Время разговора (3G)
37:37 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Phantom X
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Качество фотографий в дневное время не впечатляет, но резкость хорошая в своем классе. Динамический диапазон относительно широкий, а уровень шумов низкий. В некоторых условиях фотографии получаются выцветшими, на них видны размытые зоны по неизвестным нам причинам. Сделанные в помещении кадры на удивление содержат мало шумов. Вечерние получаются еще более четкими.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Phantom X

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. Tecno Phantom X и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
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5. Tecno Phantom X и Samsung Galaxy A72
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7. Tecno Phantom X и Infinix Note 10

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