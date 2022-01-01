Tecno Phantom X2 Дисплей 84 Производительность 84 Батарея 79 Камера 75 Итоговая оценка 78 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Запоминающийся внешний вид и добротная сборка корпуса

120-герцовый дисплей и мощный процессор обеспечивают гейминг с высокими показателями FPS

Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой, которая обладает автофокусом

Отличная автономность и скорость зарядки батареи Дисплей яркий, но на улице возникают проблемы

Точность отображения цветов на экране заметно ниже, чем у многих соперников

Тяжелый и большой, из-за чего далеко не всем удобно им пользоваться

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 93.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 713 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X2 Высота 164.61 мм Ширина 72.65 мм Толщина 8.95 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 93.3%

84 Производительность Все характеристики чипа Текно Фантом X2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1236 Geekbench 5 (многоядерный) 4055 AnTuTu Benchmark 9 973582 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 43 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HiOS 12

79 Батарея Характеристики Объем 5160 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Время полной зарядки 1:07 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 09:48 ч. Просмотр видео 15:06 ч. Игры 05:30 ч. Режим ожидания 102 ч. Общая автономность 31:00 ч.

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Phantom X2 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X2 могут отличаться в зависимости от региона.