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Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2
Дисплей
84
Производительность
84
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Запоминающийся внешний вид и добротная сборка корпуса
  • 120-герцовый дисплей и мощный процессор обеспечивают гейминг с высокими показателями FPS
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой, которая обладает автофокусом
  • Отличная автономность и скорость зарядки батареи
  • Дисплей яркий, но на улице возникают проблемы
  • Точность отображения цветов на экране заметно ниже, чем у многих соперников
  • Тяжелый и большой, из-за чего далеко не всем удобно им пользоваться

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 93.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
713 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X2
Высота 164.61 мм
Ширина 72.65 мм
Толщина 8.95 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93.3%
84

Производительность

Все характеристики чипа Текно Фантом X2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
4055
AnTuTu Benchmark 9
973582
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HiOS 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:48 ч.
Просмотр видео 15:06 ч.
Игры 05:30 ч.
Режим ожидания 102 ч.
Общая автономность
31:00 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Phantom X2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Phantom X2 и Phantom X
2. Phantom X2 и Zero X Pro
3. Phantom X2 и iPhone 13
4. Phantom X2 и Camon 19 Pro
5. Phantom X2 и iPhone 14

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