Tecno Phantom X2
Дисплей
84
Производительность
84
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
78
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Запоминающийся внешний вид и добротная сборка корпуса
- 120-герцовый дисплей и мощный процессор обеспечивают гейминг с высокими показателями FPS
- Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой, которая обладает автофокусом
- Отличная автономность и скорость зарядки батареи
- Дисплей яркий, но на улице возникают проблемы
- Точность отображения цветов на экране заметно ниже, чем у многих соперников
- Тяжелый и большой, из-за чего далеко не всем удобно им пользоваться
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2
84
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|93.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
713 нит
61
Дизайн и корпус
|Высота
|164.61 мм
|Ширина
|72.65 мм
|Толщина
|8.95 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93.3%
84
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|Макс. частота
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
4055
AnTuTu Benchmark 9
973582
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 43 место
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|HiOS 12
79
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:07 ч.
|Веб-серфинг
|09:48 ч.
|Просмотр видео
|15:06 ч.
|Игры
|05:30 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
Общая автономность
31:00 ч.
75
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X2 могут отличаться в зависимости от региона.