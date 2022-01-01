Tecno Phantom X2 Pro Дисплей 82 Производительность 85 Батарея 79 Камера 70 Итоговая оценка 77 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120 Гц улучшают плавность работы смартфона в целом, включая игры

Привлекательный внешний вид и небольшой вес, принимая во внимание габариты смартфона

Производительности начинки хватает для всех задач на мобильном устройстве

Солидное качество фотографий, в том числе и те, что сделаны на телеобъектив Не очень яркий дисплей, который еще и лишен поддержки HDR

Камера нуждается в лучшей стабилизации изображения во время съемки в движении

Только один динамик громкой связи не удовлетворяет качеством звучания

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2 Про

82 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 93.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 508 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X2 Pro Высота 164.61 мм Ширина 72.65 мм Толщина 8.95 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 93.3%

85 Производительность Все характеристики чипа Текно Фантом X2 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1251 Geekbench 5 (многоядерный) 3993 AnTuTu Benchmark 9 970786 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark - 44 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HiOS 12

79 Батарея Характеристики Объем 5160 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Время полной зарядки 1:11 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 09:37 ч. Просмотр видео 15:04 ч. Игры 05:31 ч. Режим ожидания 102 ч. Общая автономность 30:49 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Phantom X2 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2.5x Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.5

- Фокусное расстояние: 65 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

42 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.