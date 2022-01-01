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Tecno Phantom X2 Pro

Tecno Phantom X2 Pro
Дисплей
82
Производительность
85
Батарея
79
Камера
70
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц улучшают плавность работы смартфона в целом, включая игры
  • Привлекательный внешний вид и небольшой вес, принимая во внимание габариты смартфона
  • Производительности начинки хватает для всех задач на мобильном устройстве
  • Солидное качество фотографий, в том числе и те, что сделаны на телеобъектив
  • Не очень яркий дисплей, который еще и лишен поддержки HDR
  • Камера нуждается в лучшей стабилизации изображения во время съемки в движении
  • Только один динамик громкой связи не удовлетворяет качеством звучания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2 Про
82

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 93.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
508 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X2 Pro
Высота 164.61 мм
Ширина 72.65 мм
Толщина 8.95 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93.3%
85

Производительность

Все характеристики чипа Текно Фантом X2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
3993
AnTuTu Benchmark 9
970786
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54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HiOS 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:37 ч.
Просмотр видео 15:04 ч.
Игры 05:31 ч.
Режим ожидания 102 ч.
Общая автономность
30:49 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Phantom X2 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.7", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
42

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phantom X2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 13 и Phantom X2 Pro
2. iPhone 14 Pro и Phantom X2 Pro
3. iPhone 14 и Phantom X2 Pro
4. Phantom X2 и Phantom X2 Pro

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