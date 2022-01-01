Tecno Pova 4 Дисплей 61 Производительность 48 Батарея 91 Камера 45 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота дисплея в 90 Гц позволяет с комфортом пользоваться смартфоном

Огромная диагональ заметно улучшает потребление контента

Благодаря крупной батарее можно рассчитывать на отличную автономность

Поддерживает технологию Quick Charge

Отличный боковой сканер отпечатков пальцев Достаточно простая камера без сверхширокоугольной съемки

Небольшая плотность пикселей

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 4

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.82 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 257 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.9%

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 4 Высота 170.6 мм Ширина 77.5 мм Толщина 8.7 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.9%

48 Производительность Все характеристики чипа Текно Пова 4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 556 Geekbench 5 (многоядерный) 1826 AnTuTu Benchmark 9 356061

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HiOS 8.6

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Pova 4 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 4 могут отличаться в зависимости от региона.