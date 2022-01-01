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Tecno Pova 4

Tecno Pova 4
Дисплей
61
Производительность
48
Батарея
91
Камера
45
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота дисплея в 90 Гц позволяет с комфортом пользоваться смартфоном
  • Огромная диагональ заметно улучшает потребление контента
  • Благодаря крупной батарее можно рассчитывать на отличную автономность
  • Поддерживает технологию Quick Charge
  • Отличный боковой сканер отпечатков пальцев
  • Достаточно простая камера без сверхширокоугольной съемки
  • Небольшая плотность пикселей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 4
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 257 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 4
Высота 170.6 мм
Ширина 77.5 мм
Толщина 8.7 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
48

Производительность

Все характеристики чипа Текно Пова 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
556
Geekbench 5 (многоядерный)
1826
AnTuTu Benchmark 9
356061
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 4
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo A16 или Pova 4
2. Galaxy A03 или Pova 4
3. Realme C35 или Pova 4
4. Pova 3 или Pova 4

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