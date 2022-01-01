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Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro
Дисплей
70
Производительность
26
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким разрешением, что обеспечивает высокую четкость картинки
  • Предлагает неплохую автономность и приемлемую скорость зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
  • Достойная фронтальная камера на 32 МП
  • Лишен поддержки модуля NFC
  • Нет ни сверхширокоугольной, ни макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 9 Про
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 9 Pro
Высота 164.18 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.42 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
26

Производительность

Все характеристики чипа Текно Спарк 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1255
AnTuTu Benchmark 9
222492
CPU 66678
GPU 33604
Memory 49051
UX 74003
Total score 222492
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Spark 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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