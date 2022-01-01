Tecno Spark 9 Pro Дисплей 70 Производительность 26 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 59 Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с высоким разрешением, что обеспечивает высокую четкость картинки

Предлагает неплохую автономность и приемлемую скорость зарядки

Сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании

Достойная фронтальная камера на 32 МП Лишен поддержки модуля NFC

Нет ни сверхширокоугольной, ни макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 9 Про

70 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 407 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 550 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.3%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 9 Pro Высота 164.18 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.42 мм Вес 187 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.3%

26 Производительность Все характеристики чипа Текно Спарк 9 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 356 Geekbench 5 (многоядерный) 1255 AnTuTu Benchmark 9 222492 CPU 66678 GPU 33604 Memory 49051 UX 74003 Total score 222492

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут) Время полной зарядки 2:10 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Spark 9 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 0.5 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.