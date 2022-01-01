Tecno Spark 9 Pro
Дисплей
70
Производительность
26
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с высоким разрешением, что обеспечивает высокую четкость картинки
- Предлагает неплохую автономность и приемлемую скорость зарядки
- Сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
- Достойная фронтальная камера на 32 МП
- Лишен поддержки модуля NFC
- Нет ни сверхширокоугольной, ни макросъемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 9 Про
70
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.18 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.42 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
26
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1255
AnTuTu Benchmark 9
222492
|CPU
|66678
|GPU
|33604
|Memory
|49051
|UX
|74003
|Total score
|222492
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
61
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.