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Vivo iQOO 11

Vivo iQOO 11
Дисплей
99
Производительность
97
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Очень яркий дисплей с высокой частотой обновления и точной цветопередачей
  • Обладает отличнейшей автономностью и быстро заряжается
  • Качественная фотосъемка, включая ночной режим
  • Новейший процессор имеет огромный потенциал на будущее
  • Узнаваемый дизайн, особенно в белом цвете
  • Стереодинамики хорошо звучат
  • Ночная видеосъемка оставляет желать лучшего
  • Отсутствует беспроводная зарядка смартфона
  • Нет достаточно хорошей защиты от влаги

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 11
99

Экран

Тип OLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1165 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 11
Высота 164.86 мм
Ширина 77.07 мм
Толщина 8.72 мм
Вес 205 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый (BMW M)
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
97

Производительность

Все характеристики чипа Виво IQOO 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1478
Geekbench 5 (многоядерный)
4781
AnTuTu Benchmark 9
1268727
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch OS 13
89

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:37 ч.
Просмотр видео 19:09 ч.
Игры 05:05 ч.
Режим ожидания 114 ч.
Общая автономность
40:25 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo iQOO 11 vs Apple iPhone 13
2. Vivo iQOO 11 vs Samsung Galaxy S22
3. Vivo iQOO 11 vs Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
4. Vivo iQOO 11 vs Vivo iQOO 9
5. Vivo iQOO 11 vs Apple iPhone 14
6. Vivo iQOO 11 vs Xiaomi 13

Отзывы (1)

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Саша 12 декабря 2022 14:52
Ну ничего себе автономность.
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