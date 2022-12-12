Vivo iQOO 11
Дисплей
99
Производительность
97
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
86
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Очень яркий дисплей с высокой частотой обновления и точной цветопередачей
- Обладает отличнейшей автономностью и быстро заряжается
- Качественная фотосъемка, включая ночной режим
- Новейший процессор имеет огромный потенциал на будущее
- Узнаваемый дизайн, особенно в белом цвете
- Стереодинамики хорошо звучат
- Ночная видеосъемка оставляет желать лучшего
- Отсутствует беспроводная зарядка смартфона
- Нет достаточно хорошей защиты от влаги
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 11
99
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|518 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1165 нит
74
Дизайн и корпус
|Высота
|164.86 мм
|Ширина
|77.07 мм
|Толщина
|8.72 мм
|Вес
|205 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый (BMW M)
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1478
Geekbench 5 (многоядерный)
4781
AnTuTu Benchmark 9
1268727
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 2 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch OS 13
89
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|Веб-серфинг
|15:37 ч.
|Просмотр видео
|19:09 ч.
|Игры
|05:05 ч.
|Режим ожидания
|114 ч.
Общая автономность
40:25 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью - 20 место
76
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 11 могут отличаться в зависимости от региона.