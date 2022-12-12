Vivo iQOO 11 Дисплей 99 Производительность 97 Батарея 89 Камера 76 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Очень яркий дисплей с высокой частотой обновления и точной цветопередачей

Обладает отличнейшей автономностью и быстро заряжается

Качественная фотосъемка, включая ночной режим

Новейший процессор имеет огромный потенциал на будущее

Узнаваемый дизайн, особенно в белом цвете

Стереодинамики хорошо звучат Ночная видеосъемка оставляет желать лучшего

Отсутствует беспроводная зарядка смартфона

Нет достаточно хорошей защиты от влаги

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 11

99 Экран Тип OLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 518 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 1165 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 11 Высота 164.86 мм Ширина 77.07 мм Толщина 8.72 мм Вес 205 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый (BMW M) Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.3%

97 Производительность Все характеристики чипа Виво IQOO 11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1478 Geekbench 5 (многоядерный) 4781 AnTuTu Benchmark 9 1268727 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 2 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch OS 13

89 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Время полной зарядки 0:22 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 15:37 ч. Просмотр видео 19:09 ч. Игры 05:05 ч. Режим ожидания 114 ч. Общая автономность 40:25 ч. Смартфоны с лучшей автономностью - 20 место

76 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO 11 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 11 могут отличаться в зависимости от региона.