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Vivo iQOO 7

Vivo iQOO 7
Дисплей
88
Производительность
100
Батарея
82
Камера
74
Итоговая оценка
82
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Используется топовый процессор Snapdragon на 2021 год
  • Камера с двукратным оптическим приближением и оптической стабилизацией
  • Поддерживает 120-ваттную зарядку
  • Много оперативной и постоянной памяти
  • Относительно небольшая батарея
  • Не поддерживает расширение встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO 7
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 7
Высота 162.2 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 209.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
100

Производительность

Все характеристики чипа Виво iQOO 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
3754
AnTuTu Benchmark 8
752905
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OriginOS
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
Поддержка 5G Да
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo iQOO 7

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

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