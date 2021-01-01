Vivo iQOO 7 Дисплей 88 Производительность 100 Батарея 82 Камера 74 Итоговая оценка 82 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Безрамочный дисплей с частотой обновления 120 Гц

Используется топовый процессор Snapdragon на 2021 год

Камера с двукратным оптическим приближением и оптической стабилизацией

Поддерживает 120-ваттную зарядку

Много оперативной и постоянной памяти Относительно небольшая батарея

Не поддерживает расширение встроенного накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO 7

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 7 Высота 162.2 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.7 мм Вес 209.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.6%

100 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1101 Geekbench 5 (многоядерный) 3754 AnTuTu Benchmark 8 752905

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OriginOS

82 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут) Время полной зарядки 0:15 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO 7 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 22 Поддержка 5G Да

47 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo iQOO 7