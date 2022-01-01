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Vivo iQOO 9

Vivo iQOO 9
Дисплей
92
Производительность
88
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1200 нит и повышенной частотой 120 Гц
  • Есть поддержка функции предотвращения мерцания дисплея
  • Камера с 2-кратным приближением и хорошей стабилизацией
  • Батарея заряжается буквально за 20 минут
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Из коробки пленка наклеена на экран и есть чехол в комплекте
  • Есть немало предустановленных приложений
  • Нет поддержки карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 9
92

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1191 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 9
Высота 159.1 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
88

Производительность

Все характеристики чипа Виво IQOO 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2995 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
3358
AnTuTu Benchmark 9
843552
CPU 216591
GPU 324286
Memory 138188
UX 167760
Total score 843552
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 12 или iQOO 9
2. OnePlus 9 или iQOO 9
3. OnePlus 9R или iQOO 9
4. 9 Pro или iQOO 9
5. iPhone 13 или iQOO 9
6. X70 Pro или iQOO 9
7. OnePlus 9RT или iQOO 9
8. 10 Pro или iQOO 9
9. V23 Pro или iQOO 9

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