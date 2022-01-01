Vivo iQOO 9 Дисплей 92 Производительность 88 Батарея 79 Камера 75 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1200 нит и повышенной частотой 120 Гц

Есть поддержка функции предотвращения мерцания дисплея

Камера с 2-кратным приближением и хорошей стабилизацией

Батарея заряжается буквально за 20 минут

Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Из коробки пленка наклеена на экран и есть чехол в комплекте Есть немало предустановленных приложений

Нет поддержки карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 9

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.56 дюймов Разрешение 1080 x 2376 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1191 нит

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 9 Высота 159.1 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8.6 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость Да Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.5%

88 Производительность Все характеристики чипа Виво IQOO 9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Макс. частота 2995 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1114 Geekbench 5 (многоядерный) 3358 AnTuTu Benchmark 9 843552 CPU 216591 GPU 324286 Memory 138188 UX 167760 Total score 843552 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 9 - 19 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

79 Батарея Характеристики Объем 4350 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

75 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO 9 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Пленка на экране

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 9 могут отличаться в зависимости от региона.