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Vivo iQOO 9 Pro

Vivo iQOO 9 Pro
Дисплей
98
Производительность
95
Батарея
82
Камера
78
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий AMOLED-дисплей с поддержкой 10-битной цветопередачи и частотой обновления 120 Гц
  • Получаются качественные портретные и сверхширокоугольные снимки
  • Есть огромный запас производительности с приемлемым троттлингом
  • Стабилизация во время съемки отрабатывает превосходно
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев оказался очень удобным
  • Во время длительного использования под нагрузкой может сильно нагреваться
  • Ограниченная защита от влаги
  • Слабая видеосъемка в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 9 Про
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 518 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
997 нит
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 9 Pro
Высота 164.8 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
95

Производительность

Все характеристики чипа Виво IQOO 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
3698
AnTuTu Benchmark 9
939916
CPU 227364
GPU 436649
Memory 159015
UX 152775
Total score 939916
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12
82

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:20 ч.
Время просмотра видео
15:58 ч.
Время разговора (3G)
25:55 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B66
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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