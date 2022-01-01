Vivo iQOO 9 Pro Дисплей 98 Производительность 95 Батарея 82 Камера 78 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий AMOLED-дисплей с поддержкой 10-битной цветопередачи и частотой обновления 120 Гц

Получаются качественные портретные и сверхширокоугольные снимки

Есть огромный запас производительности с приемлемым троттлингом

Стабилизация во время съемки отрабатывает превосходно

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев оказался очень удобным Во время длительного использования под нагрузкой может сильно нагреваться

Ограниченная защита от влаги

Слабая видеосъемка в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 9 Про

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 518 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 997 нит

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 9 Pro Высота 164.8 мм Ширина 75.2 мм Толщина 8.8 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость Да Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

95 Производительность Все характеристики чипа Виво IQOO 9 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1227 Geekbench 5 (многоядерный) 3698 AnTuTu Benchmark 9 939916 CPU 227364 GPU 436649 Memory 159015 UX 152775 Total score 939916 Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 - 8 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch OS 12

82 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:21 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 15:20 ч. Время просмотра видео 15:58 ч. Время разговора (3G) 25:55 ч.

78 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO 9 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 150° Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 60 мм

- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B66 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.