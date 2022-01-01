Vivo iQOO 9 SE Дисплей 92 Производительность 86 Батарея 81 Камера 72 Итоговая оценка 80 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупная AMOLED-панель с флагманской частотой обновления

Обладает достойным запасом мощности

Камера имеет сверхширокоугольную съемку

Есть хорошая стабилизация изображения во время видеосъемки

Комплектный 66-ваттный адаптер быстро заряжает смартфон Отсутствует режим макросъемки

В смартфоне нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво IQOO 9 SE

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1191 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO 9 SE Высота 163.2 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.4 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

86 Производительность Все характеристики чипа Виво IQOO 9 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1075 Geekbench 5 (многоядерный) 3362 AnTuTu Benchmark 9 827379 CPU 211616 GPU 321141 Memory 135362 UX 165569 Total score 827379 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 22 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (72% за 20 минут) Время полной зарядки 0:34 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO 9 SE Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Адаптер USB Type-C на 3.5 мм

- Пленка на экране

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO 9 SE могут отличаться в зависимости от региона.