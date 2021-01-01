Vivo iQOO Neo 5 Дисплей 89 Производительность 99 Батарея 79 Камера 72 Итоговая оценка 82 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой 120 Гц

Процессор с графическим ускорителем имеют большой запас производительности

Камера умеет снимать портретные и сверхширокоугольные фотографии

Имеется поддержка 4K-видео

Батарея заряжается полностью за полчаса Нет телеобъектива или хотя бы макросъемки

В смартфоне нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Neo 5

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 708 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 5 Высота 163.3 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.4 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.8%

99 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Neo 5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1024 Geekbench 5 (многоядерный) 3439

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OriginOS

79 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 30 минут) Время полной зарядки 0:32 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Neo 5 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

47 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Neo 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo iQOO Neo 5