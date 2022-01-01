Vivo iQOO Neo 6 Дисплей 90 Производительность 78 Батарея 79 Камера 66 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Легкий смартфон с приятным внешним видом

Отличный экран с частотой обновления 120 Гц

Сенсор дисплея отлично реагирует на касания благодаря увеличенной частоте 360 Гц

Производительность на достойном уровне

Неплохие возможности видеосъемки

Быстро заряжается благодаря 80-ваттном адаптере питания Качество звучания динамиков не соответствует ожиданиям

Фотографии получаются среднего качества

Передняя камера лишена стабилизации изображения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Нео 6

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 766 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 6 Высота 163.3 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.5 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.2%

78 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Нео 6 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 974 Geekbench 5 (многоядерный) 3055 AnTuTu Benchmark 9 715487 CPU 181724 GPU 245641 Memory 133355 UX 159750 Total score 715487 Список Android-смартфонов в AnTuTu - 89 место Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Funtouch 12

79 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 80 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Время полной зарядки 0:32 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:11 ч. Просмотр видео 13:09 ч. Игры 05:21 ч. Режим ожидания 103 ч. Общая автономность 32:14 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 128 место

66 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 6 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 116° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B38/B40/B41 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 6 могут отличаться в зависимости от региона.