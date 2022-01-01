Главная > Смартфоны Vivo > Vivo iQOO Neo 6: цена, технические характеристики и отзывы

Vivo iQOO Neo 6

Vivo iQOO Neo 6
Дисплей
90
Производительность
78
Батарея
79
Камера
66
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий смартфон с приятным внешним видом
  • Отличный экран с частотой обновления 120 Гц
  • Сенсор дисплея отлично реагирует на касания благодаря увеличенной частоте 360 Гц
  • Производительность на достойном уровне
  • Неплохие возможности видеосъемки
  • Быстро заряжается благодаря 80-ваттном адаптере питания
  • Качество звучания динамиков не соответствует ожиданиям
  • Фотографии получаются среднего качества
  • Передняя камера лишена стабилизации изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Нео 6
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
766 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 6
Высота 163.3 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
78

Производительность

Все характеристики чипа Виво iQOO Нео 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
974
Geekbench 5 (многоядерный)
3055
AnTuTu Benchmark 9
715487
CPU 181724
GPU 245641
Memory 133355
UX 159750
Total score 715487
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч.
Просмотр видео 13:09 ч.
Игры 05:21 ч.
Режим ожидания 103 ч.
Общая автономность
32:14 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 6
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B38/B40/B41
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo iQOO Neo 6 или Xiaomi Mi 11X
2. Vivo iQOO Neo 6 или OnePlus Nord 2 5G
3. Vivo iQOO Neo 6 или V23 5G
4. Vivo iQOO Neo 6 или Oppo Realme GT Neo 2T
5. Vivo iQOO Neo 6 или Oppo Realme 9 Pro Plus
6. Vivo iQOO Neo 6 или iQOO 9
7. Vivo iQOO Neo 6 или iQOO 9 SE
8. Vivo iQOO Neo 6 или OnePlus 10R
9. Vivo iQOO Neo 6 или Motorola Edge 30
10. Vivo iQOO Neo 6 или T1 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры