Vivo iQOO Neo 6 SE Дисплей 92 Производительность 80 Батарея 82 Камера 66 Итоговая оценка 79 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с повышенной частотой обновления и поддержкой HDR

Камера оснащена сверхширокоугольным объективом и макро

80-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Есть два динамика громкой связи с неплохим звучанием Лишен телеобъектива с оптическим зумом

Лишен поддержки карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Neo 6 SE

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1312 нит

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 6 SE Высота 163.3 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.5 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Желтый, Градиентный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.2%

80 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Neo 6 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1022 Geekbench 5 (многоядерный) 3398 AnTuTu Benchmark 9 701075 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 9 - 89 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Origin OS

82 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

66 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 6 SE Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 116° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 6 SE могут отличаться в зависимости от региона.