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Vivo IQOO Z1

Vivo IQOO Z1
Дисплей
81
Производительность
81
Батарея
87
Камера
72
Итоговая оценка
79
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый игровой дисплей с поддержкой HDR10
  • Производительности достаточно для требовательных игр
  • Аккумулятор заряжается на половину за 23 минуты
  • Сканер отпечатков находится в удобном месте
  • Нельзя расширить объем встроенного хранилища
  • Относительно небольшая по емкости батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z1
81

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Максимальная яркость
508 нит

Vivo IQOO Z1 получил игровой экран с частотой обновления 144 Гц, который делает картинку в разы плавнее по сравнению со стандартными 60 Гц. Он поддерживает HDR10, что позитивно сказывается на контрастности. В правом верхнем углу у него находится вырез в дисплее круглой формы, за которым прячется фронтальная камера. Учитывая плотность пикселей 402 точки на дюйм, четкость изображения отличная.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo IQOO Z1
Инфо
Высота 164 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
81

Производительность

Все характеристики чипа Виво iQOO Z1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 1000 Plus
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
GPU-ядер 9
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
800
Geekbench 5 (многоядерный)
2797
AnTuTu Benchmark 8
486740
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI iQOO UI 1.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Super Flash Charge 2.0 (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер IQOO Z1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает без нареканий, сверхширокоугольный объектив имеет угол охвата 112 градусов, что считается средним показателем. Фронтальная тоже не доставляет неудобств, она широкоугольная, так что на снимках поместится больше объектов, чем на обычной.

87

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Стереозвук образуют динамик громкой связи и разговорный, который находится над дисплеем. Они обеспечивают действительно неплохое звучание, а искажений на максимальной громкости мы не заметили.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации IQOO Z1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo IQOO Z1

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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