Vivo IQOO Z1
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 144-герцовый игровой дисплей с поддержкой HDR10
- Производительности достаточно для требовательных игр
- Аккумулятор заряжается на половину за 23 минуты
- Сканер отпечатков находится в удобном месте
- Нельзя расширить объем встроенного хранилища
- Относительно небольшая по емкости батарея
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z1
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
Vivo IQOO Z1 получил игровой экран с частотой обновления 144 Гц, который делает картинку в разы плавнее по сравнению со стандартными 60 Гц. Он поддерживает HDR10, что позитивно сказывается на контрастности. В правом верхнем углу у него находится вырез в дисплее круглой формы, за которым прячется фронтальная камера. Учитывая плотность пикселей 402 точки на дюйм, четкость изображения отличная.
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Dimensity 1000 Plus
|Архитектура
|4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|GPU-ядер
|9
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|iQOO UI 1.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Super Flash Charge 2.0 (50% за 23 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает без нареканий, сверхширокоугольный объектив имеет угол охвата 112 градусов, что считается средним показателем. Фронтальная тоже не доставляет неудобств, она широкоугольная, так что на снимках поместится больше объектов, чем на обычной.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Стереозвук образуют динамик громкой связи и разговорный, который находится над дисплеем. Они обеспечивают действительно неплохое звучание, а искажений на максимальной громкости мы не заметили.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM