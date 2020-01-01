Vivo IQOO Z1 получил игровой экран с частотой обновления 144 Гц, который делает картинку в разы плавнее по сравнению со стандартными 60 Гц. Он поддерживает HDR10, что позитивно сказывается на контрастности. В правом верхнем углу у него находится вырез в дисплее круглой формы, за которым прячется фронтальная камера. Учитывая плотность пикселей 402 точки на дюйм, четкость изображения отличная.