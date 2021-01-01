Vivo iQOO Z3 Дисплей 83 Производительность 66 Батарея 79 Камера 64 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Премиальный IPS-дисплей с высокой частотой работы

Используется быстрый процессор Snapdragon с поддержкой 5G

Имеется камера для макросъемки

Есть вариант с 12 ГБ оперативной 256 ГБ постоянной памяти

55-ваттный адаптер питания идет в комплекте Пластиковый корпус портит тактильные впечатления

Нет места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z3

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Максимальная яркость 612 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Z3 Высота 160.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.7 мм Вес 165 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

66 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Z3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 768G 5G Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.8 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~700 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 688 Geekbench 5 (многоядерный) 2025 AnTuTu Benchmark 8 386714

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 11.1

79 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 55 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

64 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO Z3 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (55 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Z3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo iQOO Z3