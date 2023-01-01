Vivo iQOO Z7 Дисплей: 6.38" AMOLED - 1080 x 2400

6.38" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 Камера: 2 (64 MP + 2 MP)

2 (64 MP + 2 MP) Батарея: 4500 мАч

4500 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 173 г.

Обзор Дисплей 84 Производительность 46 Батарея 75 Камера 71 Коммуникации 82 Итоговая оценка 70

Преимущества и недостатки Яркости предостаточно для комфортного использования устройства под ярким солнцем

Яркости предостаточно для комфортного использования устройства под ярким солнцем Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения

Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте

Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте Умеет записывать 4K-видео на основную камеру

Умеет записывать 4K-видео на основную камеру Есть влагозащита, защищающая внутренности смартфона от брызг

Есть влагозащита, защищающая внутренности смартфона от брызг Процессор наделен достаточной производительностью, чтобы на нем можно было играть Отсутствие сверхширокоугольного сенсора сильно ограничивает возможности камеры

Отсутствие сверхширокоугольного сенсора сильно ограничивает возможности камеры Предустановлено немало приложений, в которых нет необходимости

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z7

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.38 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 413 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Z7 Высота 158.9 мм Ширина 73.5 мм Толщина 7.8 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость IP54 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.1%

46 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Z7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 925 Geekbench 5 (многоядерный) 2386 AnTuTu Benchmark 9 490992 CPU 126091 GPU 135258 Memory 99268 UX 126299 Total score 490992 3DMark Wild Life Performance 2243 PCMark 3.0 8698 Web score 5656 Video editing 5651 Photo editing 16399 Data manipulation 7338 Writing score 12567 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

75 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO Z7 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Z7 могут отличаться в зависимости от региона.