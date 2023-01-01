Vivo iQOO Z7
- Дисплей: 6.38" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 920
- Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 173 г.
Обзор
Дисплей
84
Производительность
46
Батарея
75
Камера
71
Коммуникации
82
Итоговая оценка
70
Преимущества и недостатки
- Яркости предостаточно для комфортного использования устройства под ярким солнцем
- Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
- Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте
- Умеет записывать 4K-видео на основную камеру
- Есть влагозащита, защищающая внутренности смартфона от брызг
- Процессор наделен достаточной производительностью, чтобы на нем можно было играть
- Отсутствие сверхширокоугольного сенсора сильно ограничивает возможности камеры
- Предустановлено немало приложений, в которых нет необходимости
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z7
84
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.38 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
66
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
46
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
925
Geekbench 5 (многоядерный)
2386
AnTuTu Benchmark 9
490992
|CPU
|126091
|GPU
|135258
|Memory
|99268
|UX
|126299
|Total score
|490992
3DMark Wild Life Performance
2243
PCMark 3.0
8698
|Web score
|5656
|Video editing
|5651
|Photo editing
|16399
|Data manipulation
|7338
|Writing score
|12567
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
75
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
71
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.15 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Z7 могут отличаться в зависимости от региона.