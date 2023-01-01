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Vivo iQOO Z7

Vivo iQOO Z7
  • Дисплей: 6.38" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 920
  • Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 173 г.

Обзор

Дисплей
84
Производительность
46
Батарея
75
Камера
71
Коммуникации
82
Итоговая оценка
70

Преимущества и недостатки

  • Яркости предостаточно для комфортного использования устройства под ярким солнцем
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте
  • Умеет записывать 4K-видео на основную камеру
  • Есть влагозащита, защищающая внутренности смартфона от брызг
  • Процессор наделен достаточной производительностью, чтобы на нем можно было играть
  • Отсутствие сверхширокоугольного сенсора сильно ограничивает возможности камеры
  • Предустановлено немало приложений, в которых нет необходимости

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z7
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Z7
Высота 158.9 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
46

Производительность

Все характеристики чипа Виво iQOO Z7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
925
Geekbench 5 (многоядерный)
2386
AnTuTu Benchmark 9
490992
CPU 126091
GPU 135258
Memory 99268
UX 126299
Total score 490992
3DMark Wild Life Performance
2243
PCMark 3.0
8698
Web score 5656
Video editing 5651
Photo editing 16399
Data manipulation 7338
Writing score 12567
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO Z7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Z7 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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