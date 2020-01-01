Vivo NEX 3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный в своем роде экран с управлением Touch Sense
- Выдвижная фронтальная камера
- Заряжается менее чем за час
- Качество снимков на высоте
- Лишен защиты от влаги
- Нет беспроводной зарядки
- Один монодинамик
- Нельзя расширить внутренний накопитель с помощью MicroSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.89 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2256 пикселей
|Соотношение сторон
|18.8:9
|Плотность пикселей
|363 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|93.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167.4 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|217.3 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Vivo NEX 3 оснастили дисплеем с самыми изогнутыми панелями по бокам. Из-за этого пришлось отказаться от физической качели регулировки громкости в пользу сенсорного управления Touch Sense. Дизайн получился очень футуристическим и красивым. Еще одним интересным решением стала выдвижная фронтальная камера, за счет чего удалось избавиться от вырезов.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Funtouch 10
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
В телефоне используется большой аккумулятор, что соответствует высокому уровню автономности. Более того, он не только способен выдержать сутки автономной работы без подзарядки, но заряжаться менее чем за 1 час.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь имеется телеобъектив, позволяющий камере приближать объекты без потери качества. Лучше при этом установить телефон на штатив, поскольку стабилизация средняя. Более того, в Vivo NEX 3 есть сверхширокоугольная оптика, которая становится незаменимой в тех случаях, когда в кадр не помещаются объекты.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Vivo NEX 3
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Huawei P30 Pro против Vivo NEX 3
- OnePlus 7 Pro против Vivo NEX 3
- Samsung Galaxy Note 10 Plus против Vivo NEX 3
- Apple iPhone 11 Pro против Vivo NEX 3
- Vivo V17 Pro против Vivo NEX 3
- Oppo Reno 10x zoom против Vivo NEX 3
- Oppo Reno 3 Pro против Vivo NEX 3
- Xiaomi Mi 10 против Vivo NEX 3
- Vivo NEX 3S против Vivo NEX 3
- Huawei P40 против Vivo NEX 3