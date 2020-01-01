Здесь имеется телеобъектив, позволяющий камере приближать объекты без потери качества. Лучше при этом установить телефон на штатив, поскольку стабилизация средняя. Более того, в Vivo NEX 3 есть сверхширокоугольная оптика, которая становится незаменимой в тех случаях, когда в кадр не помещаются объекты.