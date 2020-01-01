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Vivo NEX 3

Vivo NEX 3
Дисплей
70
Производительность
85
Батарея
86
Камера
79
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный в своем роде экран с управлением Touch Sense
  • Выдвижная фронтальная камера
  • Заряжается менее чем за час
  • Качество снимков на высоте
  • Лишен защиты от влаги
  • Нет беспроводной зарядки
  • Один монодинамик
  • Нельзя расширить внутренний накопитель с помощью MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво NEX 3
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.89 дюймов
Разрешение 1080 x 2256 пикселей
Соотношение сторон 18.8:9
Плотность пикселей 363 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 93.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
610 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo NEX 3
Инфо
Высота 167.4 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 217.3 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
93.6%

Vivo NEX 3 оснастили дисплеем с самыми изогнутыми панелями по бокам. Из-за этого пришлось отказаться от физической качели регулировки громкости в пользу сенсорного управления Touch Sense. Дизайн получился очень футуристическим и красивым. Еще одним интересным решением стала выдвижная фронтальная камера, за счет чего удалось избавиться от вырезов.

85

Производительность

Все характеристики чипа Виво NEX 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3662
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11137
Geekbench 5 (одноядерный)
731
Geekbench 5 (многоядерный)
2648
AnTuTu Benchmark 7
393960
AnTuTu Benchmark 8
478813
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10
86

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:59 ч.
Время просмотра видео
22:24 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.

В телефоне используется большой аккумулятор, что соответствует высокому уровню автономности. Более того, он не только способен выдержать сутки автономной работы без подзарядки, но заряжаться менее чем за 1 час.

79

Камеры

Спецификации и тестирование камер NEX 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь имеется телеобъектив, позволяющий камере приближать объекты без потери качества. Лучше при этом установить телефон на штатив, поскольку стабилизация средняя. Более того, в Vivo NEX 3 есть сверхширокоугольная оптика, которая становится незаменимой в тех случаях, когда в кадр не помещаются объекты.

80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69.3 дБ
Музыка
72.8 дБ
Звонок
72 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации NEX 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo NEX 3

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (10 голосов)

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