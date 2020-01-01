Тесты дисплея

Vivo NEX 3S может дать фору многим флагманским смартфонам за счет огромного дисплея с изогнутыми панелями по бокам. Благодаря этому решению соотношение экрана к корпусу выросло до впечатляющих 93.6%. У него также нет никаких отверстий для камеры, а вместо этого объектив выезжает из корпуса.