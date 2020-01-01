Vivo NEX 3S
Дисплей
75
Производительность
95
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Изогнутый по краям дисплея без отверстия для камеры
- Превосходная камера с 2-кратным приближением
- Программное обеспечение построено на свежей версии Android
- Мощный процессор с огромным запасом производительности
- Быстро набирает заряд
- Нет оптического стабилизатора
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует возможность увеличить объем встроенного накопителя
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво NEX 3S
75
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.89 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2256 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|363 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|93.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
788 нит
Vivo NEX 3S может дать фору многим флагманским смартфонам за счет огромного дисплея с изогнутыми панелями по бокам. Благодаря этому решению соотношение экрана к корпусу выросло до впечатляющих 93.6%. У него также нет никаких отверстий для камеры, а вместо этого объектив выезжает из корпуса.
66
Дизайн и корпус
|Высота
|167.4 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|219.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
93.6%
95
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
4325
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13221
Geekbench 5 (одноядерный)
909
Geekbench 5 (многоядерный)
3432
AnTuTu Benchmark 7
466725
AnTuTu Benchmark 8
563261
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Funtouch 10.0
87
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
75
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|1960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тройная основная камера получила 2-кратный оптический зум, который позволяет увеличивать объекты без потери качества. Снимки не всегда получаются отличными из-за слабой стабилизации. Сверхширокоугольная сильно зависит от освещения окружающей среды, а портретного объектива здесь нет, хотя соответствующий режим имеется.
88
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук здесь определенно флагманский, поскольку имеется отдельный чип для улучшения качества звучания в наушниках и по Bluetooth.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации NEX 3S могут отличаться в зависимости от региона.