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Vivo NEX 3S

Vivo NEX 3S
Дисплей
75
Производительность
95
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Изогнутый по краям дисплея без отверстия для камеры
  • Превосходная камера с 2-кратным приближением
  • Программное обеспечение построено на свежей версии Android
  • Мощный процессор с огромным запасом производительности
  • Быстро набирает заряд
  • Нет оптического стабилизатора
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует возможность увеличить объем встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво NEX 3S
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.89 дюймов
Разрешение 1080 x 2256 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 363 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 93.6%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит

Vivo NEX 3S может дать фору многим флагманским смартфонам за счет огромного дисплея с изогнутыми панелями по бокам. Благодаря этому решению соотношение экрана к корпусу выросло до впечатляющих 93.6%. У него также нет никаких отверстий для камеры, а вместо этого объектив выезжает из корпуса.

66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo NEX 3S
Инфо
Высота 167.4 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 219.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
93.6%
95

Производительность

Все характеристики чипа Виво NEX 3S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4325
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13221
Geekbench 5 (одноядерный)
909
Geekbench 5 (многоядерный)
3432
AnTuTu Benchmark 7
466725
AnTuTu Benchmark 8
563261
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Funtouch 10.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер NEX 3S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 1960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тройная основная камера получила 2-кратный оптический зум, который позволяет увеличивать объекты без потери качества. Снимки не всегда получаются отличными из-за слабой стабилизации. Сверхширокоугольная сильно зависит от освещения окружающей среды, а портретного объектива здесь нет, хотя соответствующий режим имеется.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук здесь определенно флагманский, поскольку имеется отдельный чип для улучшения качества звучания в наушниках и по Bluetooth.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации NEX 3S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo NEX 3S

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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