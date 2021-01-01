Vivo S10 Дисплей 81 Производительность 77 Батарея 76 Камера 69 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый HDR-дисплей с высокой контрастностью

Производительный процессор, обеспечивающий поддержку 5G

Двойная фронтальная камера с поддержкой 4K-видео

Мощный 44-ваттный адаптер питания идет в комплекте Нет оптического стабилизатора изображения

Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво С10

81 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 511 нит

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo S10 Высота 158.2 мм Ширина 73.7 мм Толщина 7.3 мм Вес 173 грамма Доступные цвета Синий, Белый, Черный, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.9%

77 Производительность Все характеристики чипа Виво С10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1100 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 3 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 663 Geekbench 5 (многоядерный) 2420 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 54 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OriginOS 1.0

76 Батарея Характеристики Объем 4050 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo S10 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 44 мегапикселя Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

47 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (44 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo S10 могут отличаться в зависимости от региона.

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