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Vivo S10

Vivo S10
Дисплей
81
Производительность
77
Батарея
76
Камера
69
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый HDR-дисплей с высокой контрастностью
  • Производительный процессор, обеспечивающий поддержку 5G
  • Двойная фронтальная камера с поддержкой 4K-видео
  • Мощный 44-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Нет оптического стабилизатора изображения
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво С10
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
511 нит
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo S10
Высота 158.2 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 173 грамма
Доступные цвета Синий, Белый, Черный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
77

Производительность

Все характеристики чипа Виво С10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 3 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
663
Geekbench 5 (многоядерный)
2420
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OriginOS 1.0
76

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo S10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo S10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo S10

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo V21 vs Vivo S10

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