Vivo T1 5G Дисплей 83 Производительность 75 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 74 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достойный FHD-дисплей с высокой частотой обновления

Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G

Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев

Обладает солидной автономностью и поддержкой быстрой зарядки Камера лишена поддержки записи 4K-видео

Нет сверхширокоугольной съемки

Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Т1 5G

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo T1 5G Высота 164 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.3 мм Вес 164 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Градиентный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

75 Производительность Все характеристики чипа Виво Т1 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Funtouch OS 12

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Время полной зарядки 2:07 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер T1 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 5312 x 2988 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 850/900/1800 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/8 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации T1 5G могут отличаться в зависимости от региона.