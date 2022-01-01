Vivo T1 5G
Дисплей
83
Производительность
75
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный FHD-дисплей с высокой частотой обновления
- Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G
- Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев
- Обладает солидной автономностью и поддержкой быстрой зарядки
- Камера лишена поддержки записи 4K-видео
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Т1 5G
83
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Градиентный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
75
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:07 ч.
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 850/900/1800
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/8
|Поддержка 5G
|Да
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации T1 5G могут отличаться в зависимости от региона.