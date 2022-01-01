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Vivo T1 5G

Vivo T1 5G
Дисплей
83
Производительность
75
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный FHD-дисплей с высокой частотой обновления
  • Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев
  • Обладает солидной автономностью и поддержкой быстрой зарядки
  • Камера лишена поддержки записи 4K-видео
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Т1 5G
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo T1 5G
Высота 164 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
75

Производительность

Все характеристики чипа Виво Т1 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер T1 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 850/900/1800
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации T1 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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