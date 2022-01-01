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Vivo T1 Pro

Vivo T1 Pro
Дисплей
81
Производительность
64
Батарея
82
Камера
60
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • HDR-дисплей с огромным запасом яркости
  • Поддерживает сверхширокоугольную съемку с большим углом охвата
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Имеет достойный запас производительности
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • Нет поддержки карт памяти и 3.5 мм аудиоразъема
  • Лишен модуля NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Т1 Про
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
1290 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo T1 Pro
Высота 159.7 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.49 мм
Вес 180.3 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
64

Производительность

Все характеристики чипа Виво Т1 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
786
Geekbench 5 (многоядерный)
2850
AnTuTu Benchmark 9
523865
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Funtouch 12
82

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер T1 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B8
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации T1 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. T1 Pro против Realme 9 Pro
2. T1 Pro против T1 5G

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