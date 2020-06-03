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Vivo V15

Vivo V15
Дисплей
61
Производительность
42
Батарея
75
Камера
65
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий внешний вид
  • Быстрый и экономичный чипсет
  • Смело решение фронтальной камеры
  • Аккумулятор большой емкости
  • Не умеет заряжаться без проводов
  • Боится воды и влаги
  • Устаревшая технология Bluetooth

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V15
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Vivo V15 получил дисплей известного производителя Samsung, который является очень ярким и четким, но главное его достоинство заключается в целостности благодаря выезжающему механизму фронтальной камеры. Сплошная панель обеспечивает футуристический эффект безграничности, за который смартфон и полюбили.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V15
Инфо
Высота 161.9 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 189.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой топаз, Красный гранат
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.39%
42

Производительность

Все характеристики чипа Виво V15 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1548
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5886
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1501
AnTuTu Benchmark 7
144725
AnTuTu Benchmark 8
182804

Установленный внутри процессор Helio P70 показал себя с наилучшей стороны. Он дает требуемую производительность для современных игр, но и с температурой не возникает проблем. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, а это означает, что многозадачность тоже реализована на высоком уровне.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9
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Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Dual-Engine Fast Charging (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V15
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

32-мегапиксельный датчик фронтальной камеры Vivo V15 выделяется на фоне остальных. Там нет светодиодной вспышки, но в дневное время суток кадры получаются хорошими.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.674 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.458 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V15 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo V15

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Данил 03 июня 2020 19:57
Тут есть ошибка в диагонали смартфона. Она уж точно не 16 дюймов) С уважением.
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Root 03 июня 2020 20:15
Большое спасибо, поправили, опечатка вышла)
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