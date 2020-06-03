Тесты в бенчмарках

Установленный внутри процессор Helio P70 показал себя с наилучшей стороны. Он дает требуемую производительность для современных игр, но и с температурой не возникает проблем. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, а это означает, что многозадачность тоже реализована на высоком уровне.